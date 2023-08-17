İtalya Dışişleri Bakanı Kaddafi'nin Öldürülmesine İlişkin Konuştu

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin öldürülmesine seyirci kalmanın hata olduğunu belirtti. Tajani, Kaddafi'nin öldürülmesinin ardından Libya ve Afrika'da istikrarsızlık başladığını ifade etti.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin "öldürülmesine seyirci kalmanın çok ciddi bir hata olduğunu" söyledi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Tajani, Kaddafi'nin öldürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Batı'nın Kaddafi'nin öldürülmesine seyirci kalmasının çok ciddi bir hata olduğunu" belirten Tajani, "Kaddafi, demokrasinin en iyi rol modellerinden biri değildi ancak öldürülmesinden sonra Libya ve Afrika'da istikrarsızlık başladı." dedi.

Kaddafi, 20 Ekim 2011'de memleketi Sirte kentinde muhalif silahlı gruplar tarafından öldürülmüştü.