İtalya Dışişleri Bakanı Gazze'deki Durumu Değerlendirdi

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Gazze'deki durumun dramatik olduğunu ve İsrail'i sivil halkı vurmaması konusunda ikna etmek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyledi. Tajani ayrıca, Filistinliler ile Hamas'ın birbirinden ayrılması gerektiğini ve bölgede barış gücü gibi unsurlarla varlık gösterebileceği önerisini yineledi.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Gazze'deki durumun dramatik olduğunu, İsrail'i sivil halkı vurmaması konusunda ikna etmek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyledi.

Başkent Roma'da katıldığı bir toplantıda Tajani, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değindi.

Tajani, " Gazze'deki durum dramatik. İsrail'i sivil halkı vurmama konusunda ikna etmek için elimizden gelen her şeyi yaptık." ifadelerini kullandı.

Antonio Tajani, ayrıca "Hastanelerin içinde savaşılmaması gerektiği konusunda ABD ile hemfikiriz." diye konuştu.

Filistinliler ile Hamas'ın birbirinden ayrılması gerektiğini dile getiren Tajani, şunları kaydetti:

"Sivil halka yardım için her şeyi yapmalıyız. Bizim tutumumuz açık. İtalya, Gazze halkına yardım etmek için Paris Zirvesi'ne katıldı. Buna son derece bağlıyız. Tüm diplomatik ilişkilerimizde bütün rehinelerin serbest bırakılması ve sivil halka yardım için çalışıyoruz. Umuyoruz ki hepsi hayattadır. Bu, aynı zamanda gerilimi düşürmeye de yardımcı olacaktır."

Bölge için iki devletli çözümden yana olduklarını vurgulayan Tajani, Gazze'deki durumu istikrara kavuşturmak ve tarafları ayrı tutmak için Birleşmiş Milletlerin bölgede barış gücü gibi unsurlarla varlık gösterebileceği önerisini yineledi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda da 48 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 4 bin 650'si çocuk ve 3 bin 145'i kadın olmak üzere 11 bin 320 kişi öldürüldü.

Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 197 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.