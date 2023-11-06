İtalya Dışişleri Bakanı Gazze'de Sivillerin İnsani Koridorlardan Geçmesine İzin Verilmesini İstedi

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Gazze'de sivillerin insani koridorlardan geçmesine olanak sağlamak için aralar verilmesinden yana olduklarını söyledi. Tajani, İsrail-Filistin çatışmasına dair değerlendirmelerde bulundu ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durumu açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Gazze'de binlerce Filistinli çocuğun öldürüldüğünü, bunun insanlık dışı olduğunu söyledi.

Abdullahiyan, İtalyan devlet televizyonu RAI 1'e verdiği özel demeçte, İsrail-Filistin çatışmasına dair değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Abdullahiyan, "İsrail Gazze'deki sivillere yönelik saldırılarına devam ederse, savaş kaçınılmaz olarak genişleyecektir. Lübnan ve Yemen'de eylemlerini artırabilecek diğer direniş güçleri faaliyet gösteriyor." dedi.

Lübnan Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü (UNIFIL) bünyesinde faaliyet gösteren bin kadar İtalyan askeri olduğu hatırlatılan ve İtalya'nın bunlar için kaygılanmasının gerekip gerekmediği sorusu yöneltilen Abdullahiyan, "Lübnan'ın sınır bölgesi çok istikrarsız olduğu için İtalya, askerleri için endişelenmeli. Her gün çatışmalar oluyor ve Hizbullah'ın kendi stratejisi var." yanıtını verdi.

Hamas'a yönelik bir soruya da İran Dışişleri Bakanı, "Hamas'ı, Filistin halkına yönelik zulme karşı meşru bir direniş gücü olarak tanıyoruz." şeklinde cevapladı.

Abdullahiyan, çocukların öldürülmesini onaylamadıklarını belirterek, " Gazze'de binlerce Filistin çocuk öldü, bu insanlık dışı." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı, İtalya'nın bir an önce ateşkes ilan edilmesi için ABD'ye baskı yapması gerektiğini, aksi takdirde bir çatışmanın patlak verebileceğini ifade etti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da 1 İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 800'ü çocuk, 2 bin 550'si kadın olmak üzere 9 bin 770 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 151 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 60 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.