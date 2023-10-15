İtalya Dışişleri Bakanı: Demokratik bir ülkede barışçıl gösterilerin yasaklanması doğru değil

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, bazı Avrupa ülkelerinde Filistin ile dayanışma gösterilerinin yasaklanmasının doğru olmadığını belirtti.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, bazı Avrupa ülkelerinde Filistin ile dayanışma gösterilerinin yasaklanmasına değinerek, demokratik bir ülkede şiddet olmayan barışçıl gösterilerin yasaklanmasının doğru olmadığına inandığını söyledi.

Tajani, İsrail ile Filistin arasındaki çatışma ve buna ilişkin gelişmeleri RTL radyosuna değerlendirdi.

Bazı Avrupa ülkelerinin Filistin ile dayanışma gösterilerini yasakladığı ve İtalya'da ise bu gösterilerin yapıldığı hatırlatılan Tajani, "Fransa kendi tercihini yaptı. Her ülke kendi seçimini yapıyor. Demokratik bir ülkede, kötü gideceğine dair herhangi bir alarm yoksa, şiddet olmayan gösterileri yasaklamanın doğru bir şey olmadığına inanıyorum." dedi.

Tajani, gösterilerin daha sonradan şiddet eylemine dönüşmesinin ise başka bir konu olduğunu, Milano'da dünkü Filistin ile dayanışma gösterisinin, barışçıl yapıldığını ifade etti.

Bakan Tajani, İtalya'da terör tehdidi olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığını kaydetti.

Tajani, İsrail'den dönmek isteyen tüm İtalyanların taleplerinin karşılandığını aktardı.

Gazze Şeridi'nde 10 kişi civarında İtalyan olduğunu söyleyen Tajani, bazıları İtalyan-Filistin vatandaşı olan bu kişileri, Gazze Şeridi'ni Mısır'a bağlayan Refah Sınır Kapısı'ndan çıkarmak için çalıştıklarını ifade etti.

Tajani, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın bölgedeki gelişmeleri görüşmek üzere yarın Roma'ya geleceğini bildirdi.

Bu arada, Tajani "X" platformunda yaptığı paylaşımda, Tunus Dışişleri Bakanı Nebil Ammar ile bir telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.

Ammar ile bölgesel barış ve istikrarın gerekliliği konusunda mutabık kaldıklarını kaydeden Tajani, 20 Ekim'de Tunus'a gideceğini belirtti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724'ü çocuk, 458'i kadın 2 bin 329 kişinin öldüğünü, 9 bin 42 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 56 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.