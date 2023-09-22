İtalya Dışişleri Bakanı Çinli mevkidaşıyla görüştü

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Siyasi Bürosu Üyesi ve Merkezi Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Sekreteri Çın Vinçing ile Ukrayna'daki savaş ve göç gibi konuları görüştü.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Siyasi Bürosu Üyesi ve Merkezi Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Sekreteri Çın Vinçing ile Ukrayna'daki savaş ve göç gibi konuları görüştü.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Tajani ve Çın'ın görüşmelerinde, Ukrayna'daki savaş, uluslararası silah ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele, Sahra Altı Afrika'da insan ticareti, Hint Okyanusu'ndaki ticari rotalar üzerindeki korsan faaliyetleri ve uluslararası güvenlik konularını ele aldıkları belirtildi.

Açıklamada, Tajani'nin, İtalya ile Çin arasındaki yoğun üst düzey siyasi temaslardan duyduğu memnuniyeti dile getirdiği ve ayrıca İtalya'nın Brüksel'de, Avrupa Birliği (AB) ile Çin arasında olumlu gündemi teşvik etme taahhüdünü hatırlattığı, Ukrayna'da kalıcı ve kapsamlı barış çabalarının önemine vurgu yaptığı, bu noktada Pekin yönetimine yapıcı rolünden ötürü "takdirlerini ilettiği" ifade edildi.

İki ülke arasında bir süredir ana gündem maddesi olan İtalya'nın, kalıp kalmamayı tartıştığı Çin'in başlattığı "Kuşak ve Yol Girişimi"ne ilişkin bakanlık açıklamasında herhangi bir atıf yapılmazken, Tajani'nin, "Çin ile stratejik ortaklık çerçevesinde ekonomik-ticari nitelikteki işbirliklerini yeni anlaşmalarla güçlendirilebileceğini" söylediği aktarıldı.

Çın'ın, Roma'daki temasları kapsamında bugün ayrıca Başbakanlık Müsteşarı Alfredo Mantovano ile de bir araya geldiği belirtildi.

Bu arada, İtalya'nın, Çin ile 2019'da imzalayarak dahil olduğu "Kuşak ve Yol Girişimi"ne dair, son haftalarda İtalyan yetkililerden "bu anlaşmadan istenilen sonuçların elde edilemediği", bu nedenle girişimden çıkılabileceği sinyalleri geliyor.

"Kuşak ve Yol Girişimi"ne dahil olan tek G7 ülkesi konumundaki İtalya'nın, yıl sonunda "Yeni İpek Yolu" olarak da anılan bu projeden ayrılacağı bir süredir konuşuluyor.