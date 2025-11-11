Haberler

İtalya Dışişleri Bakanı, Türk Askeri Uçağının Düşmesi Üzerine Türkiye'ye Başsağlığı Diledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Gürcistan'da düşen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 uçağındaki askerler için Türkiye'ye başsağlığı diledi. Tajani, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Türk halkı ve yetkililerine dayanak ifade ederek, kurbanların ailelerine de başsağlığı dileklerini iletti.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Gürcistan'da Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan askerler için Türkiye'ye başsağlığı diledi.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan'dan Türkiye'ye gittiği sırada Gürcistan topraklarında bir Türk C130 askeri kargo uçağının düştüğünü üzüntüyle öğrendim. Türk halkına, yetkililere, silahlı kuvvetlere ve olay yerinde müdahale eden tüm kurtarma ekipleriyle dayanışma içerisinde olduğumu ifade ediyorum. Kurbanların ailelerine başsağlığı diliyorum" dedi. - ROMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı
Kastamonu'da 5 yaşındaki Osman'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor

5 yaşındaki Osman'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor
Sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı

O öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not
Türkiye'ye ait kargo uçağı Gürcistan'da düştü! İçinde 20 personel vardı

Türkiye'ye ait uçak Gürcistan'da düştü! İşte içindeki personel sayısı
Galatasaray, Singo'dan 5 ay içerisinde 20 milyon euro kar edebilir

Galatasaray, Singo'dan 5 ay içerisinde 20 milyon euro kar edebilir
Real Madrid'de 2 sakatlık birden

Real Madrid'e iki kötü haber birden
Nijerya Milli Takımı'na davet edilmemişti! Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı

Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Cristiano Ronaldo emeklilik tarihini duyurdu

Bir devir kapanıyor: ''Bu son'' diyerek tarih verdi
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi

Tutuklu eski belediye başkanı için tahliye kararı
Fenerbahçe'de 3 istifa birden

Fenerbahçe'de 3 istifa birden
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
Bakan Tunç'tan 4 işçiye mezar olan inşaattaki çökmeye ilişkin açıklama

Bakan Tunç'tan 4 işçiye mezar olan inşaattaki çökmeye ilişkin açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.