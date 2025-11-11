İtalya Dışişleri Bakanı, Türk Askeri Uçağının Düşmesi Üzerine Türkiye'ye Başsağlığı Diledi

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Gürcistan'da Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan askerler için Türkiye'ye başsağlığı diledi.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan'dan Türkiye'ye gittiği sırada Gürcistan topraklarında bir Türk C130 askeri kargo uçağının düştüğünü üzüntüyle öğrendim. Türk halkına, yetkililere, silahlı kuvvetlere ve olay yerinde müdahale eden tüm kurtarma ekipleriyle dayanışma içerisinde olduğumu ifade ediyorum. Kurbanların ailelerine başsağlığı diliyorum" dedi. - ROMA