İtalya'dan Gazze'ye İnsani Yardım Filo'suna Destek

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Gazze'ye yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na eşlik etmek üzere bölgeye ikinci bir deniz fırkateyni göndereceğini açıkladı. Crosetto, "Bir gemi gönderdik ve diğeri de yolda ve her türlü ihtimale hazır" dedi.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, parlamentoda milletvekillerinin Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırılar ve filodaki İtalyan vatandaşlarının güvenliği konusunda hükümetin attığı adımlara ilişkin sorularını yanıtladı. Crosetto, dün Yunanistan açıklarında insansız hava araçlarının saldırısına uğrayan filoya destek için 2'nci donanma gemisi gönderileceğini açıkladı. Crosetto, "Bir gemi gönderdik, diğeri de yolda ve her türlü ihtimale hazır" şeklinde konuştu. Aktivistleri İsrail ablukasını kırmaya çalışmakta ısrarcı olmamaları konusunda uyaran Crosetto, yardım malzemelerini İtalya'ya teslim etmelerini ve ardından Gazze'de yerel Katolik Kilisesi tarafından dağıtılmasına izin vermelerini önerdi. Crosetto, "Başka ülkelerin karasularına girmeleri halinde vatandaşlarımızın güvenliklerini garanti edemeyiz" şeklinde konuştu.

Filo, Yunan karasularında

Gazze'ye insani yardım ulaştırma ve İsrail'in deniz ablukasını kırma hedefiyle oluşturulan en kalabalık deniz misyonu olan Küresel Sumud Filosu adlı uluslararası girişimin organizatörleri ise filo dahilindeki teknelerin Yunan karasularında yavaş hızla seyir halinde olduğunu açıkladı. Sabah yapılan açıklamada, yaklaşık 50 ülkeden yüzlerce aktivist ile Gazze'ye hareket eden filonun gece boyunca "orta düzeyde insansız hava aracı faaliyetlerine maruz kaldığı" ve bugün ilerleyen saatlerde uluslararası sulara doğru yol alınacağı ifade edildi.

İlk fırkateyn İtalyan vatandaşlarının güvenliği için gönderilmişti

İtalya, Küresel Sumud Filosu'na destek için ilk firkateynini gönderme kararını filonun Çarşamba günü Girit açıklarında insansız hava araçlarının saldırısına uğramasının hemen ardından almıştı. İtalya Savunma Bakanı Crosetto, Fasan adlı çok amaçlı fırkateynin filodaki İtalyan vatandaşlarının güvenliğinin garanti altına alınması için görevlendirildiğini duyurmuştu.

Benzer şekilde İspanya'da filoya destek olmak üzere bir donanma gemisini gönderme kararı almış, bu karar BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez tarafından açıklanmıştı. - ROMA