Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
İtalya'da Türk seçmenlerin oy verme işlemi devam ediyor

İtalya'da Türk seçmenlerin oy verme işlemi devam ediyor

Politika Haberleri

Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu için İtalya'daki temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanma işlemi devam ediyor.

Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu için İtalya'daki temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanma işlemi devam ediyor.

İtalya'da yaşayan Türk vatandaşları, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu için Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğu'na erken saatlerde gelmeye başladı. Başkonsolosluk önünde sıra bekleyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Yurt dışı temsilciliklerde oy veren vatandaşlar, 21-24 Mayıs tarihleri arasında oylarını kullanabilecekler. Temsilcilikler dışında oy kullanmak isteyenler ise gümrüklerde 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar oy verebilecek. - MİLANO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

28 Mayıs Seçimi Türkiye İtalya Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title