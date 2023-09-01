İtalya'da Tecavüz Suçlarına Kimyasal Hadım Cezası Önerisi Tartışılıyor

İtalya'da son haftalarda yaşanan tecavüz ve taciz olayları, sağ koalisyon iktidarının ortakları arasında zorunlu kimyasal hadım cezası önerisinin tartışılmasına yol açtı. Lig Partisi'nin önerisi, diğer ortak Forza Italia tarafından eleştirildi.

İtalya'da son haftalarda gündeme gelen tecavüz ve taciz hadiselerinin ardından sağ koalisyon iktidarının ortaklarından Lig Partisi'nin tecavüz suçlarına karışanlar için gündeme getirdiği zorunlu kimyasal hadım cezası önerisi, koalisyonun diğer küçük ortağı Forza Italia (FI) tarafından "çözüm değil" eleştirisiyle karşılandı.

Ülkede ağustos ayında yaşanan; Palermo kentinde 19 yaşındaki bir kadına yedi kişinin toplu tecavüz etmesi ile Napoli yakınlarındaki Caivano beldesinde de 10 ve 12 yaşındaki iki kıza yine toplu şekilde tecavüz edilmesi olayları, iktidar ortaklarında tecavüz suçlarına karışanlara zorunlu kimyasal hadım cezası verilmesi önerisinin tartışılmasına yol açtı.

Sağ koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcılığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevlerini yürüten aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini'nin ilk olarak gündeme getirdiği ve dün de partinin bir açıklamayla yinelediği; zorunlu kimyasal hadım cezası önerisi, koalisyonun diğer küçük ortağı FI'da karşılık bulmadı.

Hükümetteki diğer Başbakan Yardımcısı ve aynı zamanda Dışişleri Bakanı da olan FI partisinin geçici lideri Antonio Tajani, bugün partisinde düzenlediği basın toplantısında, "Kimyasal hadım etmenin çözüm olduğunu düşünmüyorum. Bu hükümetin gündeminde değil. Bir kişinin vücuduna müdahale etmek doğru çözüm değil, ben idam cezasına da karşıyım." dedi.

"Kadın cinayetleri hususunda kararlı olmalıyız." diyen Tajani, FI olarak kadınlara yönelik bir uygulamanın telefona yüklenip, etkinleştirilebilecek bir acil durum aracının kullanılmasını da kapsayan bir yasa tasarısı sunacaklarını dile getirdi.

Tajani, erkek çocuklara kız kardeşlerine saygı duymalarının öğretilmesi, babaların da eşlerine saygı göstererek örnek olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Başbakan ve iktidarın büyük ortağı İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI) lideri Giorgia Meloni ise dün organize suç örgütlerinin de faaliyet gösterdiği yer olarak bilinen toplu tecavüz olayının yaşandığı yerlerden Caivano beldesini ziyaret etti.

Caivano ziyareti öncesi, hükümet olarak sosyal yardımları kaldırdıkları gerekçesiyle tehditler de alan Meloni, yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirdiği kısa gezisinde, ülkede gündem olan tecavüz olaylarını insanlık dışı olarak niteleyerek, devletin küçükler başta olmak üzere en zayıfları koruma kollama görevi olduğunu söyledi.

Meloni, "Masum mağdurlara dayanışma göstermek için buradayız, aynı zamanda belki bu tip bölgelerde yeterince varlığı algılanmayan devletin ciddi ve otoriter varlığını göstermek için buradayız. Bugün burada barbarca bir olayı kınamak için bulunuyorsak, devlet tüm çabalara rağmen burada başarısız olmuş demektir." dedi.