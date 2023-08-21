İtalya'da Tartışma Yaratan General Görev Değişikliği Yaptı

İtalya'da yayınlanan kitabında aşağılayıcı ifadeler kullanan General Roberto Vannacci, görevinden alınmadığını ancak görevinin değiştirildiğini belirtti. Vannacci'nin kitabı ve Savunma Bakanı Crosetto'nun tepkisi tartışmalara yol açtı.

İtalya'da kısa süre önce yayınlanan kitabında eşcinseller, azınlıklar ve göçmenler hakkında aşağılayıcı ifadeleri olması nedeniyle ülkede tartışma konusu haline gelen orduda aktif görevdeki General Roberto Vannacci (55), görevden alınmadığını ama görevinin değiştirildiğini belirtti.

General Vannacci, iki hafta önce yayımlanan "Dünya Baş Aşağı" isimli kitabındaki ırkçı ve eşcinsellik karşıtı ifadeleriyle ülke gündemindeki yerini koruyor.

Kitabında kullandığı ifadeler, muhalefet başta olmak üzere bahsi geçen grupların tepkisini çeken ve Savunma Bakanı Guido Crosetto'nun hakkında disiplin soruşturması başlattığı Vannacci, Kanal 5'te katıldığı programda, Bakan'ın kendisini görevden aldığı iddialarını yalanlayarak, "Görevden alınmadım, görevim değiştirildi. Bakan Crosetto'dan herhangi bir tebligat almadım. Onun basındaki açıklamalarını okudum." dedi.

Vannacci, geçen hafta bir başka televizyon kanalına yaptığı açıklamada da yazdıklarını üstlendiğini ve geri adım atmayacağını söylemişti.

Bu arada Vannacci'nin, ultra aşırı sağcı Forza Nuova isimli siyasi hareketin, kendisini haziranda ölen Silvio Berlusconi'nin Senato'daki sandalyesi için yapılacak ön seçimde aday gösterme teklifini de geri çevirdiği ve asker olarak yoluna devam edeceğini söylediği basına yansıdı.

Aşırı sağcı partiden olan Bakan Crosetto'nun Vannacci'yi disipline sevk etmesi sağ çevrelerin tepkisini çekti

Vannacci ve kitabı üzerindeki bir diğer tartışma konusu ise Savunma Bakanı Crosetto'nun konuyu ele alış biçimine dair sürüyor.

Sağ koalisyon iktidarının büyük ortağı aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi'nin (FdI) kurucularından olan Savunma Bakanı Crosetto'nun Vannacci'ye dair disiplin soruşturması başlatması kendi partisi ve sağ çevrelerde tepkiye yol açtı.

Crosetto ile aynı partiden FDI milletvekili Giovanni Donzelli, Vannacci'nin sözlerinin siyasetin alanı olmadığını, özgür dünyada herkesin düşündüğünü yazabileceğini savundu.

Kültür Bakan Yardımcısı Vittorio Sgarbi de Savunma Bakanı Crosetto'nun disiplin soruşturması açmasının adil olmadığını ifade etti.

Bakan Crosetto ise kendisine yönelik eleştirilere eski adı Twitter olan "X" platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Vannacci kitabındaki ifadelerin tam zıddı ifadeleri sarf etmiş olsa ben yine Bakan olarak aynı şekilde davranırdım." diyerek yanıt verdi.

Bu arada, aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Matteo Salvini ise bugün tartışmaların odağındaki General Vannacci ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmenin içeriğine dair bilgi verilmezken, Salvini daha sonra yaptığı açıklamada, Vannacci'nin devlet vazifesindeyken yaptıklarından yargılanması gerektiğini, devlet işleriyle alakalı olmayan şeylere ilişkin yazı yazmaya hakkı olduğunu söyledi.

Ana muhalefetteki Demokratik Parti (PD) ise generalin haklarının bazı insanların haklarını inkar edecek kadar geniş olmadığı görüşünü savundu.

Bir dönem İtalya Kara Kuvvetleri'nin seçkin paraşütçü birliğinin başında bulunan Vannacci, İtalyan ordusunun Irak ve Afganistan'daki misyonlarında da görev yaparken, 2020'den Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından sınır dışı edildiği Eylül 2022'ye kadar Moskova'da İtalyan Savunma Ataşesi olarak görev yaptı. Vannacci, son olarak Askeri Coğrafya Enstitüsü'nün başında bulunuyordu.

Öte yandan, Vannacci ve kitabına dair tartışmaların ardından sosyal medya platformlarında "Vannacci'nin yanındayım" etiketi öne çıktı, kitabın da internette "en çok satanlar" listesine girdiği belirtildi.