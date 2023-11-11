İtalya'da Ana Muhalefet Partisi Sağ Koalisyona Alternatif Olduklarını Söyledi

İtalya'da ana muhalefet partisi Demokratik Parti (PD) lideri Elly Schlein, Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetine karşı bir alternatif olduklarını söyledi. PD'nin düzenlediği mitinge on binlerce kişi katıldı ve sağ koalisyon hükümetinin adımları protesto edildi.

İtalya'da ana muhalefet partisi Demokratik Parti (PD) lideri Elly Schlein, Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetine karşı bir alternatif olduklarını söyledi.

Ana muhalefet PD'nin "Daha Adil Bir Gelecek İçin Bir Alternatif Var" sloganıyla başkent Roma'nın Popolo Meydanı'nda düzenlediği mitinge on binlerce kişi katıldı. Mitingde, sağ koalisyon hükümetinin adımları protesto edildi.

Mitingde konuşan PD Genel Sekreteri Elly Schlein, bugünkü mitinglerinin, Meloni'nin sağcı hükümetine alternatif oluşturmada yeni bir aşamaya işaret ettiğini söyleyerek "Ülke için umut inşa etmek için buradayız. Bu miting bizim yanıtımızdır. Bir alternatif var, eğer bunu birlikte yaşatırsak diğer muhalefet güçleriyle yakınlaşma arayışlarına devam edeceğiz." dedi.

Schlein, Meloni hükümetinin gündeme getirdiği "başbakanın doğrudan halk tarafından seçilmesini" öngören anayasa reformunu da eleştirerek "Giorgia Meloni, anayasa değişikliği önerisiyle yönetmek değil, komuta etmek istiyor." ifadesini kullandı.

İtalyan güvenlik güçlerince denizden kurtarılan düzensiz göçmenlerin, Arnavutluk topraklarında kurulacak İtalya'nın idare edeceği göçmen merkezlerine taşınmasına yönelik Meloni hükümetinin, Arnavutluk'la imzaladığı anlaşmayı da eleştiren Schlein, bu anlaşmanın parlamentoda onaylanması gerektiğini savundu.

"Sivillerin katledilmesi dursun"

Schlein, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değinerek "Sivillerin katledilmesi dursun, okullara, hastanelere, mülteci kamplarına yağan bombalara karşı insani ateşkes istiyoruz. Rehinelerin serbest bırakılmasını, sivillerin korunmasını ve "iki halk-iki devlet" temelinde çözüm için barış yolunun yeniden başlatılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mitinge, PD ile ilişkileri inişli-çıkışlı seyreden diğer muhalefet partisi 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) lideri Giuseppe Conte de katıldı. Conte, gazetecilere yaptığı açıklamada, PD ile diyalog kurma arzusunda olduklarını söyledi.

Başbakan Meloni, X platformundan yaptığı paylaşımda, Schlein'in "Giorgia Meloni, anayasa değişikliği önerisiyle yönetmek değil, komuta etmek istiyor." sözlerine yanıt verdi.

Meloni, "Sevgili Elly, vatandaşların daha fazla güce sahip olmasını, böylece bunun İtalya'ya daha fazla güç ve istikrar kazandırmasını istiyoruz. Her samimi 'demokrat'ın desteklemesi gereken şey budur." ifadelerini kullandı.