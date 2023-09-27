İtalya, Batı Balkan Ülkelerinin AB'ye Katılmasını Destekliyor

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Arnavutluk da dahil olmak üzere Batı Balkan ülkelerinin, Avrupa Birliği'ne (AB) katılmasından yana olduklarını ve bunun 2030'dan önce gerçekleşmesini umduklarını söyledi.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Arnavutluk da dahil olmak üzere Batı Balkan ülkelerinin, Avrupa Birliği'ne (AB) katılmasından yana olduklarını ve bunun 2030'dan önce gerçekleşmesini umduklarını söyledi.

İtalya ile Arnavutluk arasında Karma Ekonomik Komitesinin siyasi düzeydeki ikinci toplantısı dün ve bugün, ilgili bakan ve devlet kurumlarının temsilcilerinin katılımıyla Roma'da Dışişleri Bakanlığında yapıldı.

Toplantıların ardından, İtalya heyetine başkanlık eden Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani ile Arnavutluk heyetine başkanlık eden Başbakan Edi Rama, ortak basın toplantısı düzenledi.

Tajani, mevcut İtalyan hükümeti olarak, Balkanlar'da daha fazla varlık gösterme iradesinde olduklarını belirterek "Bizim için Arnavutluk stratejik bir ortaktır. İtalya, Batı Balkanlar'ı dış politikasının öncelikli konularından biri olarak değerlendiriyor." dedi.

İtalya'nın, Batı Balkan ülkelerinin AB'ye hızlı entegrasyonundan yana olduğuna işaret eden Tajani, "Biz, Arnavutluk başta olmak üzere kesinlikle bu ülkelerin AB'ye katılmasından yanayız. Bunun 2030'dan önce gerçekleşmesini umuyoruz." ifadesini kullandı.

Tajani, İtalya'da son haftalarda gündemdeki "düzensiz göç" konusuna da değinerek şunları söyledi:

"Göç konusunda, özellikle Balkan rotasında Arnavutluk'la zaten işbirliği var. Uyuşturucu, silah kaçakçılarıyla olduğu gibi insan tacirleriyle de mücadele etmemiz gerekiyor. Mali polisimiz ve Arnavut polisi arasında işbirliğini daha da güçlendirmeliyiz. Sadece 2-3 ülke yetmez, Avrupa'nın ve Birleşmiş Milletlerin (BM) güçlü eylemine ihtiyaç var."

Kosova'daki son şiddet olaylarını kınadığını belirten Tajani, kazaları önlemek için NATO Kosova Barış Gücünün güçlendirilmesini değerlendirmeye hazır olduklarını vurguladı.

Tajani, "İtalya'nın herkesle diyalog kurma yeteneği sayesinde çok karmaşık bir bölgeye barış getirme rolü oynamaya devam edebileceğine inanıyorum. Çözümler, savaş yoluyla değil diplomasi yoluyla gelir." değerlendirmesinde bulundu.

Rama'dan Sırbistan'daki "yas ilanına" ve AB'ye tepki

Arnavutluk Başbakanı Rama da İtalya ve Arnavutluk'un her konuda aynı tutuma sahip olduğunun altını çizerek "İtalya, bizim Avrupa'daki en güvenilir avukatımız. İtalya'nın, Arnavutluk ve Batı Balkanlar'ı Avrupa yolunda destekleme hususunda Brüksel'deki en güçlü ses olmasından memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

Arnavutluk'un, AB'nin son Kosova-Sırbistan diyaloğuna ilişkin açıklamasına karşı tutumu sorulan Rama, söz konusu açıklamaya yönelik tutumlarının son 10 yılda ilk defa AB'nin dış politikasıyla uyumlu olmadığını belirtti.

Rama, AB tarafından yapılan açıklamanın, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in daha önce söylenen her şeye değindiğine ve bu yüzden sorun içerdiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Ayrıca son günlerdeki realiteye cevap vermediği için büyük bir sorun içeriyor. Kosovalı bir polis memurunun, açıkça terör eylemi uygulaması için yatırım yapılmış bir suç örgütü tarafından Kosova'nın kuzeyinde öldürülmesinin ardından yaşanan dramatik gelişmeye çözüm bulacak ikinci bir açıklamayı görmeden uyumlu olmamız mümkün değil. Bunu, Belgrad'da ulusal yas ilanı izledi. Bu, bizim için kabul edilemez, haksız ve hatta kınanması gerek bir durum çünkü bu, Avrupa dışı ve Sırbistan'ın bölgeye ve Avrupa'ya verebileceği en kötü sinyal."

Rama, AB tarafından son günlere ilişkin adalet sağlayan ikinci bir açıklama olmadan, AB'nin ilk açıklamasıyla uyum içinde olmayacaklarının altını çizdi.