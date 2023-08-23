İtalya Başbakanı: Rusya'nın Kırım'ı ilhakı Ukrayna'ya yönelik saldırganlığın göstergesi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı yasa dışı ilhakının tüm Ukrayna'ya yönelik Rus saldırganlığının göstergesi olduğunu ve başta Tatarlar olmak üzere yarımadadaki halkların haklarının ihlal edilmesine yol açtığını söyledi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı yasa dışı ilhakının tüm Ukrayna'ya yönelik Rus saldırganlığının göstergesi olduğunu ve başta Tatarlar olmak üzere yarımadadaki halkların haklarının ihlal edilmesine yol açtığını söyledi.

Meloni, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen 3. Kırım Platformu Zirvesi'ne video mesaj gönderdi.

Meloni, "2014 yılında Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakı, uluslararası hukukun açık bir ihlaliydi ve tüm Ukrayna'ya yönelik Rus saldırganlığı niyetinin göstergesiydi. O günden bu yana Moskova kendi otoriter modelini dayattı ve başta Tatarlar olmak üzere yarımadadaki halkların haklarını ihlal etti." dedi.

Batı'nın 2014'te yaşananları tam kavrayamadığına işaret eden Meloni, "2014'te Batı'da bu olup bitenler tam olarak anlaşılamadı ya da belki de Moskova'nın emperyalist hamlesinin burada duracağı umuldu. Yanıldık ve bunu kabul etmeliyiz." diye konuştu.

İtalya'nın Ukrayna'nın yanında olduğunu ifade eden Meloni, "Bugün, Rusya'nın işgal politikasına son vermesi ve askerlerini geri çekmesi gerektiğini güçlü bir şekilde yinelemek için buradayız. Savaşı sona erdirmek ve adil ve kalıcı bir barış sağlamak için çalışmaktan asla yorulmayacağız." ifadelerini kullandı.

Meloni, İtalya'nın 2025 yılında " Ukrayna'yı Kurtarma Konferansı"na ev sahipliği yaparak, Ukrayna halkının ekonomik ve sosyal bakımdan yeniden doğuşuna katkıda bulunmak istediğini dile getirdi.

Ukrayna'nın geleceğinin barış, özgürlük ve refah içinde olması gerektiğini belirten Meloni, şöyle devam etti:

"Bu gelecek, kendi toprak bütünlüğünüz içinde, ortak Avrupa evi içinde bir gelecek. Çünkü sizin kahramanca direnişiniz, bizim demokrasi mücadelemizdir. Sizin özgürlüğünüz, tüm Avrupa'nın özgürlüğüdür."