İtalya Başbakanı Meloni, yeni ekonomi ve altyapı koridoru projesine destek veriyor

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Hindistan, Orta Doğu ve Avrupa'yı birbirine bağlayacak yeni ekonomi ve altyapı koridoru projesinin ekonomilerini büyüteceğini ve İtalya'nın buna katkıda bulunmaya hazır olduğunu söyledi. Meloni, G20 Liderler Zirvesi'nde konuşma yaptı ve İtalya'nın bu projede belirleyici bir rol oynamaya hazır olduğunu vurguladı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Hindistan, Orta Doğu ve Avrupa'yı birbirine bağlayacak yeni ekonomi ve altyapı koridoru projesinin ekonomilerini büyüteceğini ve İtalya'nın buna katkıda bulunmaya hazır olduğunu söyledi.

Meloni, G20 Liderler Zirvesi'nde, "Küresel Altyapı ve Yatırım Ortaklığı (PGII)" başlıklı oturumunda konuşma yaptı.

Başbakan Meloni, bir yıl önce düşük ve orta gelirli ülkelerde daha iyi bir gelecek ve daha iyi bir altyapı inşa etme kararı verdiklerini anımsatarak, "Yeni fırsatlar ve refah yaratma yaklaşımıyla Hindistan, Orta Doğu ve Avrupa arasında bu yönde ilerleyen ekonomik bir koridor başlatıyoruz. Bu koridorun temel hedefi, küresel bağlantıları güçlendirmektir. Bu, ekonomimizin büyümesini artıracak ve iş sektöründe karşılıklı faydalar için büyük bir potansiyel ortaya çıkaracaktır." ifadesini kullandı.

Ülkesinin bu bağlamda oynayabileceği role dikkati çeken Meloni, " İtalya, bu süreçte belirleyici bir rol oynamaya hazır. Çünkü İtalyan şirketleri, denizcilik ve demir yolu sektörlerinde benzersiz deneyime sahip. Akdeniz ile Hint-Pasifik arasında enerji bağlantıları ve dijital bağlantılar da olmak üzere Afrika ve Körfez üstünden köprüler kurmaya katkıda bulunmak istiyoruz." diye konuştu.

Enerji sektöründe, yeşil hidrojenin Orta Doğu'dan üretimi ve Akdeniz'e taşınması gibi alanlarda beraber çalışabildiklerini dile getiren Meloni, İtalya ile Tunus'u birbirine bağlayacak elektrik enerjisi iletim (ELMED) projesinde Avrupa Birliği'ni (AB) desteklediklerini kaydetti.

Başbakan Meloni, ülkesinin gelecek yıl üstleneceği G7 Dönem Başkanlığı sırasında küresel altyapı ve yatırım konularında ortaklıklar için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.