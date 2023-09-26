İtalya Başbakanı Meloni ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron Göç Konusunu Görüştü

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Roma'da düzensiz göç konusunu ele aldı. İki lider, göç olgusunun yönetimi ve Avrupa'nın ekonomik önceliklerini görüştü.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Roma'da düzensiz göç konusunu ele aldı.

İtalya'da 2006 ile 2015 yılları arasında cumhurbaşkanlığı yapan ve 22 Eylül'de hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano için düzenlenen resmi cenaze törenine katılan Macron, törenin ardından Başbakan Meloni ile bir araya geldi.

İtalyan Başbakanlığı, Meloni ile Macron arasında Roma'daki başbakanlık sarayı Chigi'deki görüşmenin ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Başbakan Meloni ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bu öğleden sonra Chigi Sarayı'nda uzun ve samimi bir görüşme gerçekleştirdi. İki lider, cuma günü Malta'da yapılacak 'MED 9 Zirvesi' ve gelecek hafta Granada'da yapılacak gayriresmi Avrupa Konseyi öncesinde göç olgusunun yönetimi ve Avrupa'nın ekonomik önceliklerine özel dikkat vererek başlıca uluslararası konuları görüştü." ifadeleri yer aldı.

İtalyan basınında da yer alan haberlerde, Meloni ve Macron'un, Temsilciler Meclisi'ndeki törenin ardından yürüyerek Chigi Sarayı'na geçtiği ve burada 1 saat 20 dakika görüştükleri belirtildi.

İtalya, düzensiz göç konusunda Almanya ile sıkıntı yaşıyor

Kuzey Afrika'ya en yakın adası Lampedusa'ya 11-17 Eylül haftasında 11 bin göçmenin geldiği İtalya, aynı dönemde Fransa ve Almanya ile bu konuda anlaşmazlık yaşamıştı.

Fransa'nın İtalya sınırında kontrolleri artırmasına karşın Macron'un "Göç konusunda İtalya yalnız bırakılmamalı" şeklindeki çıkışı ve Meloni'nin bu açıklamayı memnuniyetle karşılaması ilişkileri yumuşatmıştı.

Buna karşın, İtalya'nın Akdeniz üzerinden göç akınına maruz kaldığı sırada bu ülkeyle "Dublin Anlaşması"nın şartlarına uymadığı gerekçesiyle "gönüllü göçmen paylaşım mekanizması"nı durduran Almanya'nın son olarak Akdeniz'de kurtarma operasyonu yapan STK'leri destekleme kararı alması, iki ülke ilişkilerini germişti.

İtalya Başbakanı Meloni, 23 Eylül'de Alman mevkidaşı Olaf Scholz'a gönderdiği mektubunda, Almanya'nın kararını "şaşkınlıkla öğrendiğini" ifade ederek, mümkün olan en kısa sürede bu konuyu görüşmek istediğini kaydetmişti.

İtalya'ya Akdeniz'i geçerek ulaşan düzensiz göçmen sayısında önceki yıllara göre bir artış söz konusu.

İtalya İçişleri Bakanlığı verilerine göre, ülkeye bu yıl 1 Ocak-26 Eylül döneminde tekneyle gelenlerin toplam sayısı 133 bin 139 olurken, 2022'de aynı dönem için bu sayı 69 bin 908 olarak kayıtlara geçmişti.