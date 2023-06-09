İtalya Başbakanı Meloni ve Almanya Başbakanı Scholz enerji güvenliği ve göç politikalarını ele aldı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, enerji güvenliği, göç politikaları, Avrupa'nın istikrarı ve büyümesi konularını ele aldı. İki lider, İtalya hükümetinin resmi konutu Palazzo Chigi'de kapalı kapılar ardında bir araya geldi.

ROMA, 9 Haziran (Xinhua) -- İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve konuk Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Perşembe günü İtalya'nın başkenti Roma'da enerji güvenliği, göç politikaları, Avrupa'nın istikrarı ve büyümesi konularını ele aldı.

Scholz, Meloni'nin 8 ay önce İtalya başbakanı olarak göreve başlamasından bu yana Roma'yı ilk kez ziyaret ediyor. İki lider, İtalya hükümetinin resmi konutu Palazzo Chigi'de kapalı kapılar ardında bir araya geldi.

İtalyan hükümetinin yaptığı açıklamaya göre liderler enerji güvenliğinin iyileştirilmesi konusunda mutabakata vardı. Mutabakatın konu başlıkları arasında enerji sektörü verimliliğinin artırılması, alternatif doğal gaz kaynaklarına ilişkin sözleşmelerin yapılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının gelişiminin hızlandırılması gibi hususlar yer alıyor.

Meloni, iki liderin göç konusunda "yapıcı bir diyalog" içinde olduğunu dile getirdi. İtalya başbakanı, "Orta yolu bulup tüm ulusların çıkarlarını gözetmeyi umuyoruz" dedi.

Afrika ve Ortadoğu'dan gelen sığınmacılar için Avrupa'nın en önemli varış noktası olan İtalya, göçten doğan maliyetlerin karşılanması ve gelen göçmenlerin yerleştirilmesi konusunda diğer Avrupa ülkelerinin liderlerini ortak bir duruş geliştirmeye ikna etmeye çalışıyor.

Meloni, "Duruma çözüm bulunmasının öncelikli olduğu kanaatindeyim, ancak en fazla baskı altında olan ülkelerin taleplerinin dikkate alınmasının da önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.