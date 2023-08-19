İtalya Başbakanı Meloni, turistlerin restoranda hesabı ödememesine tepki gösterdi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İtalyan turistlerin Arnavutluk'ta bir restoranda hesabı ödemeden kaçması ve hesabı kendi cebinden ödemesi konusunda açıklama yaptı. Meloni, bu durumun İtalya'nın imajını olumsuz etkilediğini belirtti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İtalyan turistlerin Arnavutluk'ta bir restoranda hesabı ödemeden kaçması ve hesabı kendi cebinden ödemesi konusunda açıklama yaptı. Meloni "Utanç duydum, çünkü temsil etmek istediğim İtalya, bu tür şeyler için yurt dışında kendinden bahsettiren, başkalarının emeğine saygı duymayan, başkalarını kandırmanın komik olduğunu düşünen bir ulus değil" dedi.

Başbakan Meloni açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Arnavutluk'tayken, Başbakan Rama bana yerel bir restoranda faturalarını ödemeden kaçan dört İtalyan'ın hikayesini anlattı. Restoran sahibi, kaçış görüntüleri internette yayıldıktan sonra, yine de mutlu olduğunu çünkü yurttaşlarımızın iyi yemek yediğini ve memnun olduğunu söylemişti.

Utanç duydum, çünkü temsil etmek istediğim İtalya, bu tür şeyler için yurt dışında kendinden bahsettiren, başkalarının emeğine saygı duymayan, başkalarını kandırmanın komik olduğunu düşünen bir ulus değil. Bu yüzden büyükelçiden gidip hesabı ödemesini istemeye karar verdim ve hesabı şahsi bütçemden karşıladım. Önemli bir şey değildi, hatta bunu rapor bile etmedim.

Ancak bu bile İtalya'da, İtalya'nın başka bir imajını tercih ettiği belli olan bir muhalefet tarafından tartışma yarattı. Buna üzülüyorum çünkü en azından bu kadar önemsiz bir konuda hepimizin hemfikir olabileceğini umuyordum."