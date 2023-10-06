İtalya Başbakanı Meloni, Polonya ve Macaristan'ın göç anlaşmasına vetosunu anladığını söyledi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Polonya ve Macaristan'ın yeni göç ve iltica anlaşmasına yönelik vetolarını anladığını ve bu durumun çalışmaları etkilemediğini belirtti. Meloni, Avrupa ülkelerinin göçü durdurmanın öncelik olduğu konusunda farkındalığa sahip olduğunu ifade etti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Birliği (AB) içinde yeni göç ve iltica anlaşmasına yeşil ışık yakmayan Polonya ve Macaristan'ı, onların da İtalya'nın tutumunu anladığını, aralarındaki farklılığın coğrafi nedenlerden kaynaklandığını ancak bu durumun çalışmalarına zarar vermediğini söyledi.

İspanya'nın Granada kentinde düzenlenen gayriresmi AB Liderler Zirvesi sonunda değerlendirme yapan Meloni, 27 Avrupa ülkesinin de göçü durdurmanın öncelik olduğuna ilişkin farkındalığı bulunduğunu belirterek, bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Zirvenin ana gündem maddelerinden göç konusunda, Polonya ile Macaristan'ın yeni göç ve iltica anlaşmasına yönelik vetosu nedeniyle zirve bildirgesinde göçle ilgili bölüm olmadığı anımsatılan Meloni, şöyle konuştu:

"İtalya, Polonya ve Macaristan arasında Göç Paktı'na dair algı genellikle coğrafi sorun nedeniyle farklılık arz ediyor. Yeni belirlenen kurallar, öncekilerden daha iyi olduğu için biz bu pakta oy verdik ama bu önceliği ben getirmedim. Bu eski bir algının tartışmasıdır. Bizim tutumumuz, coğrafi nedenlerden dolayı Macaristan ve Polonya'nın tutumundan farklıdır. Onlar, İtalya'nın tutumunu anlıyor, ben de onların tutumunu çok iyi anlıyorum. Bu durum çalışmalarımızı tehlikeye atmıyor."

Meloni, Avrupa'ya gelen düzensiz göçmenleri AB ülkeleri arasında dağıtmaya devam etmelerinin, bu insanlar için çekim etkisi yarattığını da savundu.

İnsan kaçakçılarıyla mücadelenin kapsamlı ve uzun süreli bir iş olduğunu anlatan Meloni, "Sorunu ve olguyu teşhis etmeyi bıraktığımız ve yeni bir çözüme doğru ilerlediğimiz bir aşamadayız. (AB Komisyonu Başkanı) Ursula von der Leyen'in Lampedusa'da açıkladığı 10 maddeyi uygulama yolunda ilerliyoruz. Bazıları daha fazla zaman istiyor, bazıları daha az. Çünkü sadece AB'ye ya da tek tek ülkelere bağlı değil, her şeyden önce Afrikalı muhataplarımıza da bağlı." ifadelerini kullandı.

AB bütçesinin gözden geçirilmesi sırasında göçe daha fazla kaynak ayrılıp ayrılmaması gerektiği sorusuna Başbakan Meloni, "Göç başlığına değil, Afrika'ya yeni kaynak tahsis edilmesinden yanayım. Afrika ile geçmiştekine nazaran daha farklı bir ortaklık kurmalıyız." yanıtını verdi.

Meloni-Scholz görüşmesi

Son dönemde Berlin'in Akdeniz'de göçmenleri kurtaran STK'lere mali destek açıklaması nedeniyle ilişkilerinin gerildiği Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile baş başa görüşmesine de değinen Meloni, uzun bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Almanya'nın, göç akınlarının kalkış noktalarından Tunus'u güvenli olmayan bir ülke gibi görmek istediğine dair bilgisi bulunmadığını aktaran Meloni, "Bana öyle geliyor ki, (Scholz) İtalyan stratejisinin etkili olabilecek yegane strateji olduğunun farkında. Bana Tunus ile bu çalışmaya devam etmemiz gerektiğini söyledi. Herkes, bize Tunus ile yapılan çalışmanın diğer Kuzey Afrika ülkeleriyle yapılması gerektiğini söylüyor." ifadelerini kullandı.