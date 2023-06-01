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İtalya Başbakanı Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

İtalya Başbakanı Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Politika Haberleri

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İtalya Başbakanı Meloni, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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