İtalya Başbakanı Meloni, AB Zirvesi'nin sonuçlarını olumlu buldu

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nin vardığı taslak sonuçların, çok iyi bir başlangıç noktası olduğunu söyledi. Meloni, zirvenin taslak kararlarının, kendisi için tatmin edici göründüğünü dile getirdi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nin vardığı taslak sonuçların, çok iyi bir başlangıç noktası olduğunu söyledi.

Meloni, Brüksel'de bugün başlayan AB Liderler Zirvesi'ne gelişinde, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

Başbakan Meloni, zirvenin taslak kararlarının, kendisi için tatmin edici göründüğünü dile getirerek, "Bizim için Avrupa Konseyi'nin vardığı sonuçlar çok iyi bir başlangıç noktası. Göç, Tunus, ekonomik meselelerde fon kullanımında esneklik, bir Avrupa egemen servet fonu oluşturma yolundaki ilk adımlar, bunlar İtalya'nın pozisyonları. Taslak sonuçlar, tatmin edici ama nasıl çıkacağını göreceğiz. Açılış için tatmin edici." dedi.

Zirvenin gündemindeki konulardan düzensiz göçe de değinen Meloni, "Göç konusunda, bugün Avrupa Konseyi'nin kararlarında yazılanlar muhtemelen 8 ay öncesine kadar düşünülemezdi. Diğer milletlerin de katkısıyla gerçekten bakış açısını; ilk varış ülkeleriyle ikincil hareketler arasındaki ayrımı değiştirmeyi başardık." diye konuştu.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından düzensiz göçe yönelik açıklanan ek 12 milyar avroluk kaynağı da "iyi bir başlangıç noktası" olarak değerlendiren Meloni, "Bu sorunu çözmek için sadece güvenliğe harcanmaması gereken bir paraya ihtiyacımız olduğunu anlamak önemlidir. İşbirliğine ihtiyacımız var. Bu tartışma önümüzdeki yılların bütçeleri için de açık. Diğer ülkeler ne diyecek göreceğiz, ancak göçe yönelik fonlar ve üçüncü ülkelerle işbirliği stratejik bir unsurdur." ifadesini kullandı.

Başbakan Meloni, uzun vadeli bütçenin revizyonuna yönelik bir belge gönderdiklerini, bu belgede Kuzey Afrika ve Akdeniz'deki istikrarsızlığın hesaba katılmasını ve faiz artışlarının dikkate alınmasını istediklerini kaydetti.

Meloni, ayrıca uluslararası düzeyde güçlü ve güvenilir bir İtalya inşa etmek için çalıştıklarını söyledi.