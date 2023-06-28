İtalya Başbakanı Meloni, AB Liderler Zirvesi'nin gündemini açıkladı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yarın başlayacak Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin gündeminde Ukrayna'daki savaş, düzensiz göç, güvenlik ve savunma konularının olduğunu söyledi. Meloni, AB Liderler Zirvesi'nde Avrupa savunma sanayisini güçlendirmeye yönelik düzenlemelerde ilerleme taahhüdünün yeniden teyit edileceğini ve ortak alımlarla bu alanı güçlendirdiklerini belirtti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yarın başlayacak Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin gündeminde Ukrayna'daki savaş, düzensiz göç, güvenlik ve savunma konuları olduğunu söyledi.

Meloni, 29-30 Haziran'da Brüksel'de toplanacak AB Liderler Zirvesi öncesinde parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde zirve gündemi ve hükümet olarak tutumlarına dair bir konuşma yaptı.

Başbakan Meloni, "AB'nin gündeminde öncelikli sınamalar; Ukrayna'ya yönelik saldırganlık, güvenlik, savunma ve göç konusu var." dedi.

Avrupa, Batı ve uluslararası sistemin içinden geçtiği dönemin değişmediğini dile getiren Meloni, "Güvenlik ve özgürlüğün savunulması, AB ile NATO arasındaki stratejik ortaklıktan ayrı düşünülemez. Vilnius'taki NATO Zirvesi de göz önüne alındığında yarın zirveden önce NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir çalışma toplantısı planlanıyor." dedi.

Meloni, AB Liderler Zirvesi'nde Avrupa savunma sanayisini güçlendirmeye yönelik düzenlemelerde ilerleme taahhüdünün yeniden teyit edileceğini ve ortak alımlarla bu alanı güçlendirdiklerini söyledi.

Yunanistan açıklarında 14 Haziran'da düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olmasıyla ölen göçmenler için taziyelerini aktaran Meloni, "Göç konusu ön planda olacak. Göçün bir Avrupa sorunu olduğu ve Avrupa çapında yanıt gerektirdiği nihayet kabul edildi." ifadelerini kullandı.

Başbakan Meloni, insan kaçakçılarını her yerde durdurmak için çalışacaklarını bununla beraber AB'nin dış sınırlarının savunulmasının ana unsur olduğunu kaydetti.

Meloni, göç sorununu anlamak için Afrika'ya odaklanmaları gerektiğini vurgulayarak, "Göç sorununun kökeni için Afrika'nın kalkınması sorununu ele almamız gerektiğini anlamaya başlıyoruz. Amaç, eşit olması gereken bir işbirliği modeliyle kalıcı refah, barış ve dostluğu sağlamak." yorumunu yaptı.

Ukrayna'daki savaşa değinen Meloni, Ukrayna'da adil ve kalıcı barışa ihtiyaçları olduğunu her yerde bu hedef için çalıştıklarını belirterek, "Kahovka Barajı'ndaki patlamanın ardından Zaporijya santralinin bir savaş aracı olarak kullanılabileceğinden endişe duyuyoruz. Böyle bir felaketin olmaması için tüm uluslararası topluma sesleniyorum." şeklinde konuştu.

Meloni, Ukrayna'nın AB üyesi olmasını ve Ukrayna'ya yönelik saldırıda işlenen uluslararası suçların, öncelikle Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bağımsız çalışması aracılığıyla yargılanmasını sağlamaya yönelik çabaları desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Rusya'da geçen hafta sonu Wagner Grubu'nun Rus yönetimine isyanıyla yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Meloni, " İtalya, Rusya Federasyonu'ndaki iç krizle ilgili gelişmeleri büyük dikkatle takip etti. Bu olayın, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in iktidar sisteminin güçlüklerini ortaya çıkarmaya ve Ukrayna'da her şeyin plan dahilinde gittiğine ilişkin Rus anlatısını yıkmaya yardımcı olduğunu söylemekle kendimi sınırlandırıyorum." diye konuştu.

Meloni, Çin ile ilişkilerin de AB Liderler Zirvesi'nin gündeminde olduğunu dile getirerek, "Çin ve Avrupa birbirine bağlı ekonomilerdir. Ekonomik ilişki, ortak standartlara doğru ilerlemelidir. Yeni zararlı bağımlılık bağlarına düşmemek için üretim sistemimizin rekabet edebilirliğini güçlü şekilde desteklemek gerekir. Çin ile hasmane olmaktan uzak ama daha dengeli olmaya çalışan bir ilişki sürdürme niyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

Meloni ve Tajani'den Avrupa Merkez Bankasının faiz artırma kararına eleştiri

Başbakan Meloni, enflasyonun ekonomiyi etkilemeye başladığını dile getirerek, "Bununla kararlı bir şekilde mücadele etmek doğru ancak Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) üstlendiği basit oran artırma yöntemi, birçok kişinin gözünde doğru yol gibi görünmüyor." dedi.

Başbakan Meloni'nin Temsilciler Meclisi'ndeki konuşması öncesi meclis kulislerinde gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de Avrupa Merkez Bankasının faiz artırma kararını eleştirdi.

Yüksek faiz oranlarının İtalya'yı resesyon riskine soktuğunu ifade eden Tajani, "Avrupa Merkez Bankası, özerk bir kurum ama benim de eleştirme gücüm var. Reel ekonomiye zarar verdiği için faiz artırılacağını bir ay önce açıklamanın yanlış olduğunu söylemekte özgürüm. Avrupa Merkez Bankası, reel ekonominin hizmetinde olmalı, tersi değil." yorumunu yaptı.