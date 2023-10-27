İtalya Başbakanı Meloni, AB Liderler Zirvesi'ndeki sonuçlardan memnun

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, AB Liderler Zirvesi'nde Orta Doğu'daki krize ilişkin varılan sonuçlardan memnun olduğunu belirtti. Meloni, ayrıca Ukrayna konusunu ele aldıklarını ve düzensiz göçe yönelik AB'nin daha fazla kaynak ayırma ihtiyacı konusunda anlaştığını ifade etti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde Orta Doğu'daki krize ilişkin varılan sonuçlardan memnun olduğunu bildirdi.

Meloni, Brüksel'de yapılan AB Liderler Zirvesi'nin ardından İtalyan gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Verimli bir zirveyi geride bıraktıklarını ve Orta Doğu konusunda ciddi ve olgun bir tartışma yürüttüklerini dile getiren Meloni, "Orta Doğu kriziyle alakalı ulaşılan sonuçlardan memnunum. Bunlar AB'nin hassasiyetini yansıtıyor diyebiliriz." dedi.

Bu konunun AB ile İtalya için açık bir öncelik olduğunu belirten Meloni, "Çatışmanın tırmanmasını önlemek için elimizden geleni yapmalı, insani yardımı garanti etmeli ve iki halklı-iki devletli çözüme dayalı yapısal bir çözüme doğru ilerlemeliyiz." diye konuştu.

Ukrayna konusunu da ele aldıklarını anlatan Meloni, "Ukrayna'ya destek planımızı onayladık. Kiev'e destek konusunda gardımızı düşürmemeye devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

İtalya Başbakanı, düzensiz göçe yönelik AB'nin, daha fazla kaynak ayırma ihtiyacı konusunda anlaştığını belirterek, "Dış sınırlar üzerine ve transit ülkelerle anlaşmalar üzerine çalışmalıyız. Bu aşamada yeni kaynaklar kullanılmalı. Konsey bu konuda mutabakata vardı." değerlendirmesinde bulundu.

Meloni, ayrıca İtalyan basınında yer alan iktidar ortaklarıyla sorunlar yaşadığı haberlerini de yalanladı.