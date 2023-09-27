İtalya Başbakanı MED9 liderlerine göçmenlerle ilgili mektup gönderdi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, MED9 liderlerine göçmenlere yönelik atılacak adımları daha etkili hale getirmek için ortak bir pozisyon belirlenmesi gerektiğini belirterek mektup gönderdi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, MED9 olarak anılan Avrupa Birliğine (AB) üye güney ülkelerini bir araya getiren grubun liderlerine birer mektup göndererek, göçmenlere yönelik atılacak adımları daha etkili hale getirmek için uyumlu ve ortak bir pozisyon belirlenmesi üzerine çalışmak gerektiğini belirtti.

İtalya, Fransa, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Malta, Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Slovenya'dan oluşan "MED9" grubunun, 29 Eylül'de Malta'da yapacağı zirve öncesinde Meloni, 8 ülkenin liderine ve AB yönetimine düzensiz göç temalı bir mektup yolladı.

İtalyan basınında başbakanlık kaynaklarına dayandırılan habere göre, Meloni mektubunda, göç konusunun İtalya için bir öncelik olduğunu vurguladı.

Meloni, düzensiz göçe dair adımlarını daha etkili bir hale getirmek için uyumlu ve ortak bir pozisyon üzerinde çalışmanın önemine işaret etti.

Başbakan Meloni, bu yıl şubat ayında yapılan ve düzensiz göç konusunda sınırları güçlendirme, geri dönüşleri ve AB içinde dayanışmayı artırma gibi konularda daha fazla çalışmak üzere anlaşılan özel AB Liderler Zirvesi'nde mutabakata varılan ortak yaklaşımın hızlı şekilde uygulanması konusunda ısrarcı olmak gerektiğinin altını çizdi.

Meloni, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in 17 Eylül'de Lampedusa Adası'nda açıkladığı İtalya'ya destek mahiyetindeki 10 maddelik eylem planını ve sonrasında yaşanan olumlu gelişmeleri de takdir ettiğini kaydetti.

Meloni, mektubunda Tunus ile AB arasında 16 Temmuz'da imzalanan düzensiz göçle mücadele ve ticaret alanlarında imzaladığı "stratejik ve kapsamlı ortaklık" konulu mutabakata da atıf yaparak bu anlaşmanın ivedi şekilde sonuç vermesi için çalışma yönünde çağrı yaptı.

AB üyesi ve çoğunluğu Akdeniz'e komşu 9 güney Avrupa ülkesinden oluşan MED9 grubu liderleri, 6 Ekim'de İspanya'nın Granada kentindeki gayrı resmi formattaki AB Liderler Zirvesi ve 26-27 Ekim'de Brüksel'de yapılması planlanan zirve öncesinde birlik gündemindeki gelişmeleri ele almak üzere 29 Eylül'de Malta'nın ev sahipliğinde bir araya gelecek.