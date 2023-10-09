İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Lübnanlı mevkidaşı Necib Mikati ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin Lübnan'ın güvenlik ve istikrarına katkıda bulunmaya devam edeceğini belirtti. Görüşmede ayrıca göç krizi ve Lübnan'daki Suriyeli mülteciler konusu da ele alındı.

İtalya Başbakanı Lübnan'ın güvenlik ve istikrarına katkıda bulunmaya devam edecek

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Lübnanlı mevkidaşı Necib Mikati ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin Lübnan'ın güvenlik ve istikrarına katkıda bulunmaya devam edeceğini" belirtti.

İtalya Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Meloni, Lübnan Başbakanı Mikati ile telefon görüşmesi yaptı.

İsrail ve Filistin'deki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Meloni'nin "İtalya'nın bu hassas koşullarda Lübnan'ın güvenlik ve istikrarına katkıda bulunmaya devam etme isteğini yinelediği" bildirildi.

Meloni'nin tüm bölge için "hesaplanamaz sonuçları" olacağı uyarısında bulunduğu, çatışmanın genişlemesinden kaçınılması ve bir an önce yatıştırılması dileğini ifade ettiği aktarıldı.

Görüşmede ayrıca göç krizi ve Lübnan'daki Suriyeli mülteciler konusunun da ele alındığı bilgisi verildi.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 560 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 900 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da da 16 Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail basınında, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 800'den fazla İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 400 kişinin yaralandığı belirtilmişti.