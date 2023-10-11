İtalya Başbakanı İsrail-Filistin çatışmasını görüştü

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile ayrı ayrı İsrail-Filistin çatışmasını görüştü. Liderler, çatışmanın daha da genişlemesini önlemek ve arabuluculuk çabalarını desteklemek için bir araya geldi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile ayrı ayrı İsrail- Filistin çatışmasını görüştü.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Meloni'nin hem müttefik ülkelerin liderleri hem de Orta Doğu'da yaşanan derin krizden en çok etkilenen ülkelerin liderleriyle yakın temas halinde olmaya devam ettiği belirtilerek, "Meloni, bugün Katar Emiri Şeyh Al Sani ile bir telefon görüşmesi yaptı. Her iki lider de gerilimi hızlı bir şekilde azaltmak için çalışma ve rehinelerin serbest bırakılmasını hedefleyen arabuluculuğu destekleme ihtiyacını paylaştı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, liderlerin ortak kaygısının çatışmanın daha da genişleme ihtimali olduğu kaydedildi.

Başbakanlıktan yapılan diğer açıklamada da Meloni'nin dün akşam BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştüğü aktarıldı.

Açıklamada, Meloni ve Al Nahyan'ın, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmanın daha genişlemesini önlemek, rehinelerin serbest kalması için devam eden arabuluculuk çabalarına destek ve gerilimin hızlı şekilde düşürülmesi gibi konuları ele aldıkları ifade edildi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1100 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 339 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Bakanlık işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarda ölenlerin sayısının 28'e, yaralıların sayısının ise yaklaşık 150'ye ulaştığını aktarmıştı.