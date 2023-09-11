İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Katar Emiri ile enerji ve göç konularını görüştü

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Doha'da enerjide işbirliği ve düzensiz göç konularını görüştü. Meloni ve Al Sani, iki ülke ilişkilerini geliştirmek için bir araya geldi ve yatırımlar, savunma alanı ve yasa dışı göçe karşı işbirliği gibi konuları ele aldı. Ayrıca enerji ortaklığı ve işbirliği fırsatları da değerlendirildi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Doha'da enerjide işbirliği ve düzensiz göç konularını görüştü.

Hindistan'da hafta sonu yapılan G20 Liderler Zirvesi'ne katılan Meloni, buradan dönüşünde dün akşam Katar'ın başkenti Doha'da temaslarda bulundu.

İtalya Başbakanlığından bugün yapılan yazılı açıklamada, Meloni ile Al Sani'nin akşam yemeğinde bir araya geldiği ve bunun iki ülke ilişkilerini geliştirmek için bir fırsat olduğu belirtildi.

Açıklamada, Meloni ve Al Sani'nin, iki ülke arasındaki yatırımlar, savunma alanı ile Roma'da 23 Temmuz'da yapılan "Göç ve Kalkınma Konferansı" çerçevesinde yasa dışı göçe karşı işbirliği gibi konuları ele aldıkları kaydedildi.

İki liderin, İtalyan enerji şirketi "ENI" ile ortaklık kurduğu muadili "Qatar Energy" firması arasındaki enerji ortaklığı ve önemli işbirliği fırsatlarına da değindikleri ifade edildi.

Meloni'nin Doha ziyaretinin, ayrıca bölgedeki temel güçlüklere ilişkin görüş alışverişinde bulunmak için fırsat teşkil ettiği bildirildi.