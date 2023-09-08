G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye giden İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile bir araya geldi. İki lider, zirve öncesinde Ukrayna'ya sağlanan desteğin güvenlik garantileri verilerek devam ettirilmesi ve toplumların karşı karşıya kaldığı güçlüklere etkili bir yanıt verilmesi konularını ele aldı. Ayrıca Afrika'nın kalkınması ve insan kaçakçılarıyla mücadele konularında ortak çabalara vurgu yapıldı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile görüştü.

G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye giden Meloni, burada zirve öncesinde ikili temaslarda bulunmaya başladı.

İtalya Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Meloni, İngiliz mevkidaşı Sunak ile bir araya geldi.

İki lider, yarın başlayacak olan G20 Liderler Zirvesi'nin hazırlıklarını ve Ukrayna'ya sağlanan desteğin güvenlik garantileri verilerek devam ettirilmesini ele aldı.

Ayrıca yapay zeka da dahil olmak üzere toplumların karşı karşıya kaldığı güçlüklere etkili ve küresel çapta bir yanıt vermenin aciliyeti konusunda iki liderin görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, Meloni ve Sunak'ın ayrıca Afrika'nın kalkınması için gerekli olan ortak çabalara ve göç akışları üzerine spekülasyon yapan insan kaçakçılarıyla mücadele konusuna ortak bir fırsat olarak bakılması gerektiğinde mutabık oldukları kaydedildi.