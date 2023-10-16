İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Ürdün Kralı 2. Abdullah Orta Doğu'daki Gelişmeleri Ele Aldı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Ürdün Kralı 2. Abdullah, Roma'da Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeleri ele aldı. Görüşmede, krizin yayılmasını engellemek için muhtemel girişimler değerlendirildi ve acil insani sorunların çözülmesi için çalışmaların teşvik edilmesi vurgulandı. Ayrıca, İsrail-Filistin barış süreci için siyasi bir vizyonun yeniden canlandırılması ihtiyacı da konuşuldu.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın Roma'da Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeleri ele aldıkları bildirildi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Meloni ve Kral 2. Abdullah bir araya geldi.

Orta Doğu'daki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, özellikle devam eden krizin yayılmasını engellemek için muhtemel girişimler detaylı şekilde değerlendirildi.

İtalya ve Ürdün'ün, acil insani sorunların çözülmesi ve rehinelerin serbest bırakılmasını teşvik için ön sırada yer aldığı vurgulandı.

Görüşme, İsrail-Filistin barış süreci için meşru Filistin otoriteleri ile siyasi bir vizyonun yeniden canlandırılması ihtiyacı hakkında fikir alışverişi için fırsat sağladı.

İtalya ile Ürdün arasındaki geleneksel güçlü dostluk ilişkisinin, bölgedeki karmaşık sınamaları ele almaya yardımcı olabileceği belirtildi.

Başbakan Meloni ile Kral 2. Abdullah'ın Roma'daki görüşmesinde, iki ülkenin dışişleri bakanları Antonio Tajani ile Eymen es-Safedi de hazır bulundu.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 291'i asker 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 750 kişinin öldüğünü, 9 bin 700 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 58 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 11 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çıkan çatışmalarda ise şu ana kadar 3 sivil ile 4 Hizbullah milisi ve 2 Filistin İslami Cihad Hareketi üyesi öldü. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri hayatını kaybetti.