İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye kaynaklı göç akışı sıfıra indi, Erdoğan'a...
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye kaynaklı göç akışı sıfıra indi, Erdoğan'a teşekkür ediyorum" dedi.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye kaynaklı göç akışı sıfıra indi, Erdoğan'a teşekkür ediyorum" dedi. - ROMA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika