İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ABD Kongresi'ni ziyaret etti

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Kongresi'ni ziyaret ederek milletvekilleriyle bir araya geldi. ABD Başkanı Joe Biden, Meloni'yi bugün Beyaz Saray'da ağırlayacak.

NEW İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Kongresi'ni ziyaret ederek milletvekilleriyle bir araya geldi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Meloni'nin Kongre'yi ziyaretinden görüntüler paylaştı.

İtalya Başbakanı Meloni'yi Kongre'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu kaydeden McCarthy, "İtalya, Temsilciler Meclisi Başkanı olarak ziyaret ettiğim ilk Avrupa ülkesiydi çünkü partileri ve siyaseti aşan bir dostluğumuz mevcut. (Meloni'nin) Ziyareti bu güçlü ilişkinin altını çiziyor." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, Meloni'yi bugün Beyaz Saray'da ağırlayacak.

Amerikan basınında yer alan haberlerde, Meloni'nin Biden ile görüşmesinde, ülkesinin, "Kuşak ve Yol Girişimi" kapsamında Çin ile olan anlaşmasından çekilme planını gündeme getirebileceği iddia ediliyor.