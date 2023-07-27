Üye Girişi
Haberler

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ABD Kongresi'ni ziyaret etti

Politika Haberleri

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Kongresi'ni ziyaret ederek milletvekilleriyle bir araya geldi. ABD Başkanı Joe Biden, Meloni'yi bugün Beyaz Saray'da ağırlayacak.

NEW İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Kongresi'ni ziyaret ederek milletvekilleriyle bir araya geldi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Meloni'nin Kongre'yi ziyaretinden görüntüler paylaştı.

İtalya Başbakanı Meloni'yi Kongre'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu kaydeden McCarthy, "İtalya, Temsilciler Meclisi Başkanı olarak ziyaret ettiğim ilk Avrupa ülkesiydi çünkü partileri ve siyaseti aşan bir dostluğumuz mevcut. (Meloni'nin) Ziyareti bu güçlü ilişkinin altını çiziyor." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, Meloni'yi bugün Beyaz Saray'da ağırlayacak.

Amerikan basınında yer alan haberlerde, Meloni'nin Biden ile görüşmesinde, ülkesinin, "Kuşak ve Yol Girişimi" kapsamında Çin ile olan anlaşmasından çekilme planını gündeme getirebileceği iddia ediliyor.

Kaynak: AA / Tuğçenur Akgün - Politika

Amerika Birleşik Devletleri Giorgia Meloni Beyaz Saray İtalya Politika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title