İtalya Başbakanı Draghi: Fransa, İtalya ve Türkiye yeniden bir araya gelecek

Brüksel'de NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen İtalya Başbakanı Mario Draghi, bir süredir ara verilen Fransa, İtalya ve Türkiye işbirliği görüşmelerinin yeniden yapılacağını söyledi.

Avrupa Birliği (AB), NATO Zirvesi ve G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brüksel'de bulunan İtalya Başbakanı, İtalyan basınına yaptığı değerlendirmede, "Erdoğan ile yaptığımız görüşme iyi geçti. Yıllar içinde oluşturulan Türkiye, Fransa ve İtalya grubu arasındaki iş birliği daha sonra kesintiye uğradı. Bunu tekrar işler hale getirmeye karar verdik, yakın zamanda üç ülke bir araya geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna üzerinde "uçuşa yasak bölge" talebine NATO ve AB'nin dahil edilmesinin "mümkün olmadığını" belirten Mario Draghi, Rusya'ya uygulanan mali yaptırımlarını ülkenin ekonomisini zayıflattığını söyledi.

İtalya Başbakanı Draghi, Rusya'nın doğal gaz ticaretinde olası Rus rublesi hamlesini ise "Bunu mevcut sözleşmelerin ihlali olarak görüyoruz." sözleri ile değerlendirdi. - BRÜKSEL

İhlas Haber Ajansı / Politika