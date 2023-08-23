İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani: Afrika ile ilişkilerimizi yeni sömürgeci bir zihniyetle ele almayalım

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Afrika ile ilişkilerin yeni sömürgeci bir yaklaşımla ele alınmasının her iki tarafa da zarar vereceğini söyledi. Tajani, Afrika'nın zenginliklerini fırsata dönüştürmek gerektiğini vurguladı ve Afrika kimliğine saygılı olunması gerektiğini belirtti.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Afrika ile ilişkilerinin yeni sömürgeci bir yaklaşımla ele almalarının kendilerinin reddedilme riskine yol açacağını ve bunun her iki tarafa da zarar vereceğini söyledi.

Tajani, Katolik topluluklardan "Comunione e Liberazione"nin her yıl yaz aylarının sonunda düzenlediği "Rimini Buluşmaları" toplantısına katılarak, "Afrika ile beraber ortak sınamalar" başlıklı oturumda konuşma yaptı.

Afrika'nın hem çok fakir hem de çok zengin bir kıta olduğuna işaret eden Tajani, "Bu zenginliğin büyük bir fırsata dönüşmesini sağlamalıyız. Rolümüz Afrika kimliğine son derece saygılı olmalı. Afrika ile ilişkilerimizi yeni sömürgeci bir zihniyetle ele almayı düşünürsek, bu bizi reddetmeleri riskine yol açar. Bu da bize ve Afrika'ya zarar verir. Bu durum, Afrika ile komşuluk çıkarı olmayan ama bu kıtada ekonomik ve hegemonik çıkarları olan Rusya ve Çin'e alan açar. " ifadelerini kullandı.

Tunus ve Avrupa Birliği (AB) arasında temmuzda varılan göç anlaşmasını hatırlatan Tajani, İtalya olarak bu anlaşmaları desteklediklerini ve Avrupalı ortaklarının güvensizliklerinin aşılmasını sağladıklarını anlattı.

Tajani, Başbakan Giorgia Meloni'nin sıklıkla dile getirdiği İtalya'nın Afrika'ya yönelik "Mattei Planı" olarak anılan kalkınma planından da bahsederek, "Yatırımlar vasıtasıyla çiftçiler ve girişimciler olarak bilgi birikimimizin Afrika kıtasına aktarılmasını sağlama olasılığı var." dedi.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, "sağlam" bağlar oluşturmak için Afrika ülkeleriyle görüşmelerini artırdıklarını ve daha fazla büyükelçilik açmaya çalıştıklarını ifade etti.