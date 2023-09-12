İtalya Başbakan Yardımcısı: Putin, Kuzey Kore liderine yönelebileceği en kötü muhataba yöneliyor

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşerek destek aradığını ve yönelebileceği en kötü muhataba yönelmekte olduğunu söyledi.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in destek aradığını ve Kuzey Kore lider Kim Jong-un ile görüşerek "yönelebileceği en kötü muhataba yöneldiğini" söyledi.

Tajani, katıldığı bir radyo programında, Rusya lideri Putin ile Kuzey Kore lideri Kim arasında Rusya'da yapılması beklenen görüşmeyi eleştirdi.

Ukrayna savaşı dolayısıyla Rusya'nın destek arayışında olduğunu dile getiren Tajani, "Kuzey Kore, Hint-Pasifik'te saldırgan bir tavır sergiliyor. Füze denemeleri ve tehditleri nedeniyle kınanmaya devam ediyor. Bunlar iyiye işaret değil. Rusya da izole edilmiş durumda ama bu izolasyondan çıkmaya çalışıyor. Rusya, askeri de olmak üzere destek ve müttefik arıyor ve yönelebileceği en kötü muhatap olan Kim Jong-un'a yöneliyor." ifadelerini kullandı.

Tajani, "Çin'in de Moskova'nın tutumundan endişeli olduğunu" ileri sürerek geçen hafta Çin Dışişleri Bakanı'ndan Rusya'yı daha aklı başında tavsiyelere uymaya zorlamasını istediğini aktardı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Rusya'ya gitmek üzere zırhlı treniyle 10 Eylül Pazar günü öğleden sonra Pyongyang'dan ayrıldığı bildirilmişti.

ABD yönetimi, Kuzey Kore lideri Kim'e, Rusya Devlet Başkanı Putin'i ziyareti öncesi "Moskova'ya silah sağlamama" çağrısı yapmıştı.

Kim, son olarak 2019'da Rusya'yı ziyaret ederek Vladivostok şehrinde Putin ile görüşmüştü.