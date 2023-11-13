İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Gazze'nin gelecekteki Filistin devletinin bir parçası olması gerektiğini, bir geçiş aşamasında BM varlığının bölgede olabileceğini söyledi. Tajani, İtalya'nın Gazze'deki sivil halka yardım konusunda ön saflarda yer aldığını ve yaralı Filistinli çocukları tedavi etmeye hazır olduklarını belirtti.

İtalya Başbakan Yardımcısı Gazze'nin Filistin devletinin bir parçası olması gerektiğini söyledi

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Gazze'nin gelecekteki Filistin devletinin bir parçası olması gerektiğini, bir geçiş aşamasında İsrail-Lübnan sınırında görev yapan Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) gibi bir BM varlığının bölgede olabileceğini söyledi.

Tajani, Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde basın mensuplarına toplantı gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinen Tajani, "Gazze, gelecekteki Filistin devletinin bir parçası olmalı. Biz onu yönetecek tek meşru yapının Filistin Ulusal Yönetimi olduğuna inanıyoruz. Doğal olarak kendisini değiştirmeli ve modernleştirmeli. Bir geçiş aşamasında BM'nin varlığı olabilir, aynı İsrail ile Hizbullah arasındaki sınırda olduğu gibi, geriye dönüşü önlemek için UNIFIL tipi bir varlık olabilir." diye konuştu.

"İtalyan Jandarmasını göndermek üzereyiz"

Başbakan Yardımcısı Tajani, talep gelmesi halinde üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını söyleyerek "İtalyan Jandarmasını göndermek üzereyiz. İtalya, Orta Doğu'daki güvenilirliğiyle iki devletli çözüm için rol oynayabilir." dedi.

İtalya'nın, Gazze'deki sivil halka yardım konusunda ön saflarda yer aldığını dile getiren Tajani, yaralı Filistinli çocukları İtalya'da tedavi etmeye hazır olduklarını da vurguladı.

Tajani, bugünkü toplantının gündeminde, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili İtalya, Almanya ve Fransa'nın ortak sunduğu bir belge olduğu bilgisini paylaştı.

Antonio Tajani, ayrıca ele aldıkları Ukrayna konusunda da İtalya olarak her açıdan desteklerini sürdürmek istediklerini kaydetti.