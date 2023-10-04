İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Avrupa Birliği ülkelerinin göç ve iltica kuralları konusunda kriz durumlarına ilişkin anlaşmaya varmasının büyük bir diplomatik başarı olduğunu belirtti. Yeni düzenleme, göçmen akınına uğrayan üye ülkenin sığınma prosedürlerini hızlandırabilmesi ve diğer üye ülkelerden dayanışma taleplerinde bulunabilmesini öngörüyor.

İtalya, AB Göç ve İltica Kuralları Konusunda Anlaşmaya Vardı

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Avrupa Birliğine (AB) üye ülkelerin, uzun yıllardır tartışılan ortak göç ve iltica kurallarının kriz durumlarına ilişkin üzerinde anlaşmaya varmasının, ülkesi için büyük bir diplomatik başarı olduğunu bildirdi.

Tajani, X sosyal medya platformundan "Brüksel'de göçmenlerle ilgili düzenleme konusunda varılan anlaşma, İtalya için büyük bir diplomatik çalışmanın sonucu elde edilen bir başarıdır. Ortaklarımız bizim taleplerimizi anladı. Büyük göç krizleri durumunda tüm üye devletler üzerine düşeni yapmak durumunda kalacak." paylaşımında bulundu.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, üye ülkelerin temsilcilerinin bugün Brüksel'de büyükelçiler düzeyinde yaptıkları toplantıda, Göç ve İltica Anlaşması'nın son unsuru üzerinde uzlaştığı bildirilmişti.

Yeni düzenleme, göçmen akınına uğrayan üye ülkenin sığınma prosedürlerini hızlandırabilmesi, diğer üye ülkelerden sığınmacıların bir kısmını alması ve mali yardım gibi dayanışma talebinde bulunabilmesini öngörüyor.

Akdeniz üzerinden geçen eylülde yoğun düzensiz göç akınına maruz kalan ve AB üyesi ülkelerden yeterince dayanışma görmediğinden şikayetçi olan İtalya'nın, AB'den ortakları; Almanya, Fransa ve Avusturya ile ilişkileri zaman zaman gerilmişti.

İtalya İçişleri Bakanlığının verilerine göre, ülkeye tekneyle ulaşan düzensiz göçmen sayısı 1 Ocak-4 Ekim tarihlerinde 135 bin 270 oldu. Geçen yıl aynı dönemde ise bu sayı 72 bin 411 olarak kayıtlara geçmişti.