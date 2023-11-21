İsviçre, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Filistin soruşturmasına destek verdi

İsviçre, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Filistin ile ilgili yürütülen soruşturmanın da dahil olduğu tüm çalışmalarına destek verdiğini açıkladı. İsviçre Dışişleri Bakanlığı, UCM'ye bağımsız ve tarafsız bir yargı kurumu olarak sarsılmaz desteğini teyit etti.

İsviçre, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Filistin ile ilgili yürütülen soruşturmanın da dahil olduğu tüm çalışmalarına destek verdiğini açıkladı.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Hukuk Direktörlüğünden yapılan açıklamada, UCM'nin Roma Statüsüne taraf ülke olarak İsviçre'nin, UCM'ye bağımsız ve tarafsız bir yargı kurumu olarak sarsılmaz desteğini bir kez daha teyit ettiği belirtildi.

İsviçre'nin uluslararası kurallara dayalı düzene bağlı kalmaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, UCM'nin, bu düzenin ayrılmaz bir parçası olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "UCM, sürdürülebilir barış, güvenlik ve uzlaşmanın temel bileşenleri olan cezasızlık ile mücadele ve adalet arayışında merkezi bir kurumdur." ifadeleri kullanıldı.

UCM'nin, Filistin'deki durum üzerinde yargı yetkisine sahip olduğu hatırlatılan açıklamada, UCM savcısının, Mart 2021'den bu yana bu durumla ilgili bir soruşturma yürüttüğünü hatırlatıldı.

Soruşturmanın, 13 Haziran 2014'ten bu yana Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da işlenen, Roma Statüsü suçları kapsamına girebilecek fiilleri içerdiği aktarılan açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Savcı, bu soruşturmanın sürdüğünü ve 7 Ekim 2023'te meydana gelen saldırılar da dahil çatışmaların ve şiddetin tırmanmasını da kapsadığını açıkça belirtti. Savcı, UCM'nin, Roma Tüzüğü uyarınca, Filistin topraklarında ve Filistin vatandaşları (İsrail toprakları dahil) tarafından işlenen suçlar üzerinde yargı yetkisine sahip olduğunun altını çizdi. İsviçre, kendi yetkisi kapsamına giren tüm durumlarda UCM ve onun kritik çalışmalarını tam olarak desteklemeye devam edecektir."

Açıklamada, tüm ülkelere, suçların mağdurları için adaleti sağlayabilmesi amacıyla UCM ile tam işbirliği yapma çağrısında da bulunuldu.

Diğer ülkelere de UCM'ye destek çağrısı

Öte yandan İsviçre Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Hukuk Direktörlüğü Müdürü Botschafter Franz Xaver Perrez, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Uluslararası kurallara dayalı düzen için en ağır suçların hesap verebilirliği esastır. UCM bunun (uluslararası kurallara dayalı düzen) bir temel direğidir." ifadesini kullandı.

İsviçre'nin, Filistin dahil soruşturma yürütülen her durumda UCM'ye tam destek verdiğini vurgulayan Perrez, diğer ülkelere UCM'ye destek vermeleri çağrısında bulundu.