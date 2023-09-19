İsviçre Konfederasyonu Başkanı: İklim değişikliği sosyal ve ekonomik eşitsizlikleri artırıyor

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Alain Berset iklim değişikliğinin sosyal ve ekonomik eşitsizlikleri artırdığını söyledi.

Berset, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti.

Dünyanın gerginliklerle dolu, büyük çatışmaların arttığı ve krizlerin birbirini takip ettiği bir dönemde olduğunu dile getiren Berset, "Karşılaştığımız zorluklar çok önemli. Ancak bunlarla mücadele konusundaki zihniyetimizin ve tavrımızın değişmez olduğunu düşünüyorum. Bu durumu iyileştirmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Çeşitli krizlerle birlikte mücadele edebilmek için bunu yapmamız gerekiyor. Bir kriz döneminden geçiliyor ve muhtemelen İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en önemli kriz dönemi." ifadesini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını işaret eden Berset, bunun yalnızca Kiev'e değil aynı zamanda uluslararası hukuka ve çok taraflı yapılara yönelik olduğunu da belirtti.

Berset, "Önemli olan durum, bu saldırının, BM Şartı'na göre uluslararası barış ve güvenliğin korunmasında birincil sorumluluğu taşıyan BM Güvenlik Konseyi'nin daimi bir üyesi tarafından gerçekleştirilen bir eylem olmasıdır." diye konuştu.

"Eşitsizliklerle mücadele için güçlü çok taraflı kurumlar hayati önem taşıyor"

Dünya genelinde yaşanan eşitsizliklere değinen Berset, "Kriz dönemlerinde her zaman daha da artan eşitsizliklerle mücadele için güçlü çok taraflı kurumlar hayati önem taşıyor. İklim değişikliği sosyal ve ekonomik eşitsizlikleri de artırıyor. Bu eşitsizlikler sadece ülkeler arasında değil, ülkelerin kendi içinde de artıyor." dedi.

Berset, çatışmalar ve eşitsizliklerden etkilenen sivillerin korunması için çok taraflı kurumların da önemli rolü olduğunun altını çizerek tüm çatışmaların farklılık arz ettiğini ancak hepsindeki ortak paydanın eşitsizliği ve özellikle sivillerin acılarının artırması olduğunu dile getirdi.