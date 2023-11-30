İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, Kuzey Makedonya'da düzenlenen AGİT Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ayrı ayrı görüştü. Cassis, tarafların kalıcı barışa ulaşması için yapıcı diyaloğu desteklediklerini belirtti.

İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları ile Görüştü

İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Cassis, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Kuzey Makedonya'da düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) 30. Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında, Mirzoyan ve Bayramov ile ayrı ayrı görüştüğünü belirtti.

Bakan Cassis, "İsviçre, Ermenistan ve Azerbaycan'ın kalıcı barışa ulaşmak için yapıcı diyaloğu sürdürmesini destekliyor. Tarafların kabul etmesi halinde katkıda bulunmaya hazırız." ifadelerini kullandı.