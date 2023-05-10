İsviçre'de kullanılan oylar Türkiye'ye gönderildi

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçimleri için kullanılan oylar Türkiye'ye gönderildi.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçimleri için kullanılan oylar Türkiye'ye gönderildi.

İsviçre'de yaşayan Türk vatandaşlarının kullandığı oylar, Sandık Kurulu üyelerinin gözetiminde diplomatik çuvallarda Münih Havaalanı'na getirildi. Oy pusulalarının olduğu çuvallar Ankara'dan gelen Sandık Saklama ve Ulaştırma Kurulu görevlileri tarafından teslim alınarak uçağa yüklendi. Oy pusulaları, Dışişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen diplomatik kurye ve YSK görevlisi tarafından Ankara'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na teslim edilecek.

İsviçre'de kurulan sandıklarda 60 bin 91 oy kullanıldı. 2018 seçimlerine göre oy kullanma oranında artış görüldü. Bu yıl sandığa giden seçmenlerin sayısında yüzde 19.85 artış olduğu belirtildi. - MÜNİH