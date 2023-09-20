İsviçre Ulusal Konseyi'nden yapılan oylama sonucunda kamuya açık alanlarda burka giyilmesi yasaklandı. Yasağa uymayanlara bin İsviçre Frangı ceza kesilecek.

İsviçre Ulusal Konsey'inden yapılan oylama ile kamuya açık alanlarda burka giyilmesi yasaklanırken, yasağa uymayanlara bin İsviçre Frangı ceza kesilecek.

İsviçre'de kamuya açık alanlarda burka giyilmesi yasaklandı. İsviçre Federal Meclisi'nin alt kanadı olan Ulusal Konsey'de yapılan oylama ile burka yasağını öngören yasa tasarısı 151'e karşı 29 oyla onaylandı. Milletvekillerin yasa tasarısı üzerinde ifade değişiklikleri, para cezaları ve muafiyetlerle ilgili tüm talepleri reddedildi.

Tasarı ile kamuya açık alanda yüzün tamamen kapatılması, kamuya açık tüm alanlar veya özel alanlarda "yüz hatları tanınmayacak şekilde" kapatılması yasaklanırken, yasağa uymayanlara bin İsviçre Frangı ceza kesilecek. Tasarıda, uçaklarda, dini törenlerde, yerel geleneklerde, tiyatro gösterilerinde, sağlık veya iklimsel nedenlerden dolayı yüzün kapatılması konusunda istisna yapıldı.

İsviçre'de 2021 yılında düzenlenen referandumda halkın yüzde 51,2'si halka açık yerlerde burka giyilmesinin ülke çapında yasaklanmasına "evet" demişti.

Burka giyilmesi ilk olarak 2011'de Fransa ve Belçika'da ardından 2016'da Bulgaristan, 2017'de Avusturya ve 2018'de ise Danimarka'da yasaklanmıştı. - ZÜRİH