İsveçlilerin Türk Ekonomisine Güvenleri Son Derece Memnuniyet Vericidir

'İSVEÇLİLERİN TÜRK EKONOMİSİNE GÜVENLERİ SON DERECE MEMNUNİYET VERİCİDİR'

Bakan Bolat, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği İsveç'te Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell ile birlikte Stokholm'de Türk ve İsveç iş dünyasından temsilcilerin katıldığı toplantı gerçekleştirdi. Bakan Bolat toplantıya ilişkin, "Küresel ticaretin dijitalleşme ve yeşil dönüşüm ekseninde yeniden şekillendiği bir dönemde Türkiye, Avrupa'daki ve dünyadaki ekonomik ve ticari gelişmeleri yakından takip etmekte; yeni gelişmelere yön vermekte ve inovatif politikaları ve etkin yatırım teşvik enstrümanlarıyla uluslararası yatırımlara güvenli bir lokasyon olma konumunu kuvvetlendirmektedir. Küresel ticaret ve tedarik zinciri için ortaya çıkan yeni sınamaların yanı başında, İsveçli iş insanlarının da Türkiye'yi güvenilir bir ticari ortak olarak, gelecek planlarının merkezine koymuş olmaları ve Türk ekonomisine güvenleri son derece memnuniyet vericidir. Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantıların önümüzdeki dönemde yeni iş birliği alanlarının ortaya çıkmasına ve İsveç ile ilişkilerimizi daha da derinleştireceğine inanıyoruz" açıklamasını yaptı.

BAKAN BOLAT İHRACATÇILARLA DA BİR ARAYA GELDİ

Bakan Bolat, İsveç'te ihracatçılar ve Türk diasporasıyla da bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya ilişkin paylaşım yapan Bakan Bolat, "Bugün İskandinavya'daki en güçlü ticaret ortaklarımızdan İsveçli muhataplarımızla gerçekleştirdiğimiz temaslarımızda iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım olanaklarını güçlendirmek için birçok konuda mutabakata vardık. Ülkemizin dünyaya açılan yüzü ihracatçılarımız ve Türk Diasporasıyla da Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) buluşması vesilesi ile bir araya geldik. Dünyanın her köşesinde ülkemizin birer gönüllü elçisi olarak bulundukları ülkelere önemli katkılar sağlayan, çok ciddi ekonomik büyüklüklere ulaşmış olan firmalarımız ve temsilcileri ile gerçekleştirdiğimiz toplantıda birçok konuyu istişare etme imkanı bulduk. Türk ekonomisinin 22 yılda gerçekleştirdiği dönüşümü ve geleceğe yönelik beklentilerimizi de paylaşma fırsatı bulduğumuz toplantıda ülkemizin kıtaları aşan muazzam müteşebbis gücüne bir kez daha şahitlik etmekten mutluluk duydum" dedi.

ANKARA,