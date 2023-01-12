İsveç'teki 'terör' propagandasına siyasilerden tepki
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İSVEÇ'te, dün PKK/PYD-YPG yandaşlarınca gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef alan terör propagandasına siyasiler tepki gösterdi.
İSVEÇ'te, dün PKK/PYD-YPG yandaşlarınca gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef alan terör propagandasına siyasiler tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bazı bakanlar, Twitter hesaplarından yaptığı açıklama ile İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/PYD-YPG yandaşlarınca gerçekleştirilen eyleme tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yaptığı açıklamada, " İsveç'te hain terör örgütü üyeleri tarafından Türkiye'yi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef halan gösteriyi lanetliyoruz. İsveç'in NATO üyelik girişimleri kapsamında verdikleri sözleri tutmalarını, bu tür girişimlere müsamaha göstermemelerini bekliyoruz. Bu yaşananlar, Türkiye'nin haklı endişelerini bir kez daha dünya kamuoyuna göstermiştir. Demokratik hukuk devletlerinin hiçbirinin bu tip hukuksuz gösterilere göz yumması beklenemez. İsveç makamlarının, kabul edilemez bu eylemleri gerçekleştiren terör grupları ve destekçileri hakkında yasal işlemleri derhal başlatmalarını bekliyoruz" dedi.'TÜRKİYE VE TÜRK MİLLETİNE SALDIRIDIR'Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise " İsveç'in başkenti Stockholm'da bölücü terör örgütü teröristlerinin Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik alçakça saldırısını lanetliyorum. Bu saldırı; sadece Sayın Cumhurbaşkanımıza değil Türkiye ve Türk Milletine saldırıdır. Bu terör eylemine müsaade eden İsveç hükümetini kınıyorum. Bu hain ve alçak terör saldırısına İsveç güvenlik güçlerinin müsaade etmesi ve hukuku işletip müdahale etmemesi, İsveç'in Türkiye'ye verdiği sözü tutmadığının ve attığı imzada samimi olmadığının açık bir göstergesidir. İsveç hükümetini terör eylemine katılan teröristleri tespit edip, yargı önüne çıkartmaya; Türkiye'ye verdiği sözü tutmaya davet ediyorum" açıklamasında bulundu.'TERÖR ÖRGÜTLERİ ZEHİRLİ YILAN GİBİDİR'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da İsveç'te gerçekleştirilen gösterilere ilişkin "Terör örgütleri zehirli yılan gibidir aynı çuvala gireni sokar. Sarı torbalara itiraz edenler, İsveç'te terörün hain yüzüyle tekrar karşılaşmıştır. Dünyadaki terör örgütlerini de dize getireceğiz derken bunu kastetmiştik. Alışacaklar, Recep Tayyip Erdoğan bir dünya gerçeğidir" ifadelerini kullandı.'TEPKİMİZİ VE BEKLENTİMİZİ İSVEÇ MAKAMLARINA İLETTİK'Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise "İsveç'in başkenti Stockholm'de Cumhurbaşkanımız aleyhine yapılan iğrenç ve menfur eylemi en şiddetli şekilde kınıyoruz. Tepkimizi ve beklentimizi İsveç makamlarına ilettik. Somut adım atmaları hukukun ve yaptığımız anlaşmanın gereğidir. Tekrar açıkça ifade ediyoruz; terör örgütlerinin faaliyetlerine son verilmediği müddetçe NATO üyelik sürecinin ilerlemesi mümkün değildir" dedi.AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da "İsveç'te gerçekleştirilen çirkin gösteri yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı değil tüm Türkiye'ye karşı yapılmış bir saldırıdır. Bu yapılan alçaklık da buna seyirci kalınması da asla kabul edilemez. Türkiye'nin NATO'ya girmek isteyen ülkelerin terör örgütlerine müsaade etmemesi konusundaki hassasiyetinin de ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır" açıklamasında bulundu.'TERÖRE İMKAN SAĞLAYANLARIN KARŞISINDA OLACAĞIZ'AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "İsveç'in başkenti Stockholm'da terör örgütü PKK yandaşlarının düzenledikleri eylemde Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye'nin hedef alınmasını lanetliyoruz. İsveç makamlarının bu alçakça eyleme izin vermeleri asla kabul edilemez! NATO'ya üye olma talebinde bulunan bir devlette böyle bir hadisenin gerçekleşmesi vahimdir. Terörün eylem ve propagandasını engellemeyen bir ülkenin NATO savunmasına nasıl katkısı olacaktır. Cumhurbaşkanımızı ve ülkemizi hedef alan bu çirkin eylemin sorumluları hakkında gerekenin yapılması İsveç makamlarının sorumluluğundadır. Terörle mücadele ettiğimiz gibi, teröre imkan sağlayanların da karşısında olacağız" dedi.'EN SERT BİÇİMDE KINIYORUZ'
İletişim Başkanı Fahrettin Altun da "İsveç'teki PKK terör örgütü mensuplarının Türkiye ve demokratik yollardan başa gelmiş cumhurbaşkanını hedef almasını en sert biçimde kınıyoruz. İsveç makamlarının daha fazla gecikmeksizin terörist gruplara karşı gerekli adımları atmasını talep ediyoruz. İsveç, 70 yıldır üyesi olduğumuz NATO'ya girmek istiyorsa Madrid'de verdiği sözleri tutmalıdır. Bu konuda Türkiye'nin herhangi bir taviz vermesini beklemek beyhude olacaktır. PKK terör örgütünün Stockholm'de İsveç hükümetine bu şekilde meydan okuması, İsveçli yetkililerin son günlerde iddia ettikleri gibi terörle mücadelede gerekli adımları atmadığının kanıtıdır" ifadelerini kullandı.