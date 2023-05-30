İsveç'teki PKK bayrağı provokasyonuna tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, terör örgütü PKK üyelerinin dün gece sözde PKK bayrağının görüntüsünü projektörle İsveç'te parlamento binasının dış cephesine yansıtmasına tepki göstererek, "PKK terör örgütü üyelerinin (NATO üyeliği başvurusunda bulunan) İsveç'te faaliyetlerini serbestçe sürdürmesi asla kabul edilemez" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, terör örgütü PKK üyelerinin dün gece sözde PKK bayrağının görüntüsünü projektörle İsveç'te parlamento binasının dış cephesine yansıtmasına tepki gösterdi. Altun şunları kaydetti:

"PKK terör örgütü üyelerinin (NATO üyeliği başvurusunda bulunan) İsveç'te faaliyetlerini serbestçe sürdürmesi asla kabul edilemez. Dün gece sözde PKK bayrağını İsveç parlamentosuna yansıttılar. İsveç makamlarının bu olayı soruşturmasını, sorumlulardan hesap sormasını ve kendilerini (AB'nin de terör örgütü olarak tanımladığı) PKK üyesi olarak tanıtan bu kişilerin İsveç topraklarında faaliyet göstermesini engellemesini bekliyoruz. Umarız ki 1 Haziran'da yürürlüğe girecek yeni terörle mücadele kanunu sıkı bir şekilde uygulansın. Bilhassa İsveç makamları, Türkiye'nin hassasiyetlerini giderme noktasında ciddi iseler, PKK üyelerinin 4 Haziran'da düzenleyeceği gösteriye mani olmak zorundadır." - ANKARA