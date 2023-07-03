İsveç'teki Kur'an Yakma Eylemi Kınandı

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, İsveç'teki Kur'an yakma eylemine karşı TBMM'de temsil edilen partilerin tamamının katılımı ile ortak bir kınama metni hazırlanmasını önerdi. Bekin, İsveç'te gerçekleşen saldırının kabul edilemez olduğunu belirterek, İslam ülkelerinin bu tür eylemlere karşı ortak tavır takınması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Bekin, Türkiye'deki maaşların yoksulluk sınırının altında olduğunu ve ücretlere enflasyonun üzerinde zam yapılması gerektiğini vurguladı.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, İsveç'teki Kur'an yakma eylemine karşı TBMM'de temsil edilen partilerin tamamının katılımı ile ortak bir kınama metni hazırlanmasını önerdi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsveç'te Kurban Bayramı'nın ilk günü bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınayarak, saldırının kabul edilemez olduğunu söyledi.

İsveç'in son dönemlerde İslamofobik eylemlerin ana üssü konumuna geldiğini belirten Bekin, bu tarz saldırıların İslam ve Müslüman düşmanlığı olduğunu ifade etti.

İslam İşbirliği Teşkilatının olağanüstü toplanmasını değerlendiren Bekin, "İslam dünyasında kınama dışında yeterli tepki gösterilmiyordu. İslam İşbirliği Teşkilatının bir araya gelerek bir karar ortaya koyması ve bazı İslam ülkelerinin büyükelçilerini geri çekmesini olumlu olarak görüyoruz. İslam ülkeleri kendi aralarındaki sorunları bir kenara bırakarak, işbirliği içerisinde bu tür eylemlere karşı ortak tavır takınmalı, bu ülkeler nezdinde bazı yaptırım ve uygulamalara gitmeliler." diye konuştu.

Bekin, İsveç hükümetine karşı Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilen tüm partilerin katılımı ile ortak bir kınama metni hazırlanmasını önerisinde de bulundu.

Doğan Bekin, bir gazetecinin, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam ve kira artışlarındaki sınırlamaya ilişkin sorusu üzerine, Türkiye'de çalışanların maaşının yoksulluk sınırının altında olduğunu dile getirdi.

Ücretlere enflasyonun çok üzerinde zam yapılması gerektiğini söyleyen Bekin, kira artışlarının da yıllık enflasyona göre düzenlenmesi gerektiğini belirtti.