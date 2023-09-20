İsveç'te PKK için haraç toplayan şahsın sınır dışı edilme kararı iptal edildi

İsveç Yüksek Mahkemesi, terör örgütü PKK için haraç toplamaya çalışan ve hapis cezasına çarptırılan şahsın cezasını onadı ancak sınır dışı edilme kararını iptal etti.

İsveç'te Yüksek Mahkeme, terör örgütü PKK için haraç toplamaya çalışan ve temmuz ayında 4,5 yıl hapis cezasına çarptırılan şahsın hapis cezasını onadı ancak cezasını çektikten sonra Türkiye'ye sınır dışı edilmesi kararını iptal etti.

İsveç'te Yüksek Mahkeme, geçtiğimiz 6 Temmuz'da terör örgütü PKK'yı finanse etmeye çalışmak, gasp ve silah suçlarından 4,5 yıl hapis cezasına çarptırılan 40 yaşındaki şahsın itiraz başvurusunu değerlendirdi. Mahkemeden yapılan açıklamada, şahsın gasp, silahlı saldırı ve teröre finans sağlamaktan suçlu bulunduğu, Stockholm Bölge Mahkemesinin verdiği hapis cezasının onandığı belirtildi. Ancak şahsın İsveç'te cezasını çektikten sonra Türkiye'ye sınır dışı edilmesi kararının iptal edildiği vurgulandı.

Ne olmuştu?

Stockholm Bölge Mahkemesinden 6 Temmuz'da yapılan açıklamada, 40 yaşlarındaki şahsın PKK'yı finanse etme, gasp girişimi ve silahlı saldırı suçlarından 4,5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı, cezasını tamamladıktan sonra Türkiye'ye sınır dışı edilmesine karar verildiği belirtilmişti. Gasp girişiminin amacının "PKK'ya para sağlamak" olduğu aktarılmıştı. Yargıç Mans Wigen, "Bölge mahkemesi, şahsı Stockholm'de PKK'ya para ödemesi için silah zoruyla bir Kürt iş adamına şantaj yapmaya teşebbüs etmekten mahkum etti. Şantaj teşebbüsü, PKK'nın Avrupa'da yürüttüğü ve gasp yoluyla da dahil olmak üzere kapsamlı bir kaynak geliştirme programı çerçevesinde gerçekleşti" demişti. Böylece İsveç'te ilk kez terör örgütü PKK için haraç toplayan bir kişiye hapis cezası verilmiş oldu.

Şahsın avukatı İlhan Aydın ise müvekkilinin karara itiraz edeceğini belirtmişti. Söz konusu şahıs, ocak ayında Stockholm'deki bir restoranın önünde silahla ateş edip tehditler savurduktan sonra tutuklanmıştı.

NATO üyeliği terörle mücadelesine bağlı

İsveç'i başta terör örgütü PKK mensupları olmak üzere "teröristler" için sığınak olmakla suçlayan Türkiye, İskandinav ülkesinin NATO üyelik başvurusunu veto ediyor. Türkiye, geçtiğimiz yılın haziran ayında İspanya'nın başkenti Madrid'deki NATO zirvesinde imzalanan memorandum çerçevesinde İsveç'in terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle etkili bir şekilde mücadele yürütmesini bekliyor. - STOCKHOLM