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İsveç Krallığı'nın NATO'ya kabulüne ilişkin protokol Dışişleri Komisyonu'nda

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Politika Haberleri

İsveç Krallığı'nın NATO'ya kabulüne ilişkin protokol Dışişleri Komisyonu'nda görüşülecek.

İsveç Krallığı'nın NATO'ya kabulüne ilişkin protokol Dışişleri Komisyonu'nda görüşülecek.

Dışişleri Komisyonu 16 Kasım tarihinde saat 13.00'te toplanarak, İsveç Krallığı'nın NATO'ya kabulüne ilişkin protokolü görüşecek. Komisyon 8 adet anlaşma görüşecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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