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TBMM, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü onayladı

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TBMM Genel Kurulu, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasını öngören kanun teklifini kabul etti. Bu kararla birlikte İsveç'in NATO'ya resmi olarak katılması yolunda önemli bir adım atılmış oldu. İsveç'in NATO'ya katılımı, bölgedeki güvenlik ve savunma işbirliğini güçlendirecek ve NATO'nun askeri kapasitesini artıracaktır.

İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Kaynak: AA / Politika

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