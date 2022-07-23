İsveç'in Geçici Maslahatgüzarı Dışişlerine çağrıldı İsveç'in Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı, ülkesindeki terör propagandası nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. İsveç'in Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı, ülkesindeki terör propagandası nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Edinilen bilgiye göre, İsveç'in Göteborg şehrinde terör örgütü PKK/PYD/YPG yandaşlarınca 21 Temmuz'da gerçekleştirilen terör propagandasının öğrenilmesi üzerine İsveç'in Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağırıldı ve Stockholm'de İsveç makamları nezdinde girişimde bulunularak Türkiye'nin tepkisi iletildi. Diplomatik kaynaklar, "Bu çerçevede, eylemin faillerinin tespit edilerek, gerekli yasal ve adli tedbirlerin alınması ve üçlü muhtırada kayda geçirilen taahhütler ışığında somut adımların atılması yönündeki beklentilerimiz vurgulanmıştır" denildi. (Musa Erdoğan/İHA) İhlas Haber Ajansı / Politika Politika Güncel Haberler

Haberler ›› Politika ›› İsveç'in Geçici Maslahatgüzarı Dışişlerine çağrıldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.