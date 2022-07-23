İsveç'in Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı bakanlığa çağrıldı İSVEÇ'in Göteborg şehrinde PKK/PYD/YPG yandaşlarınca gerçekleştirilen terör propagandası nedeniyle İsveç'in Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İSVEÇ'in Göteborg şehrinde PKK/PYD/YPG yandaşlarınca gerçekleştirilen terör propagandası nedeniyle İsveç'in Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; İsveç'in Göteborg şehrinde PKK/PYD/YPG yandaşlarınca 21 Temmuz'da gerçekleştirilen terör propagandasının öğrenilmesi üzerine İsveç'in Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Ayrıca Stockholm'de İsveç makamları nezdinde girişimde bulunularak, Türkiye'nin tepkisi iletildi. Bu çerçevede, eylemin faillerinin tespit edilerek, gerekli yasal ve adli tedbirlerin alınması ve 'Üçlü Muhtıra'da kayda geçirilen taahhütler ışığında somut adımların atılması yönündeki beklentiler vurgulandı. Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Politika Dışişleri Bakanlığı Göteborg Ankara İsveç Politika Haberler

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