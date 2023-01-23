İsveç hükümetinin ikiyüzlülüğü karikatürlerle anlatılacak

Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMED) Başkanı Savaş Eğilmez, İsveç hükümetinin ırkçı ve ikiyüzlü politikaları hakkında "İsveç Hükümetinin İkiyüzlü Politikaları" temalı bir karikatür yarışması düzenlediklerini söyledi. Eğilmez, "İsveç'in en büyük bankalarından birinde PKK/YPG terör örgütünün aktif hesabı olduğu ortaya çıktı. Bizde İsveç hükümetinin ırkçı ve ikiyüzlü politikaları hakkında "İsveç Hükümetinin İkiyüzlü Politikaları" temalı bir karikatür yarışması düzenliyoruz" dedi.

Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgale başlamasının, başta Avrupa kıtasında olmak üzere küresel güvenlik ortamının yeniden değerlendirilmesine neden olduğunu ifade eden ASİMED Başkanı Savaş Eğilmez, "II. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da görülen en büyük savaşın kıtanın diğer ülkelerine yayılma ihtimali, özellikle NATO üyesi olmayan ülkelerde güvenlik kaygılarını artırdı. NATO'nun 5. maddesinin imkan sağladığı güvenlik garantisinden yararlanmak isteyen İsveç de NATO'ya katılım talebini ilan ederek yaklaşık 200 yıldır takip ettiği tarafsızlık politikasını sonlandırdı. Türkiye ve İsveç arasındaki ilişki, 28 Haziran 2022 tarihinde Madrid'de gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi'nde Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan üçlü mutabakat sonrasında karşılıklı beklentilerin yazılı bir metne dökülmesi ve anlaşmaya atılan imzalar neticesinde yeniden şekillenmeye başladı. NATO'nun en güçlü üyelerinden biri olan Türk Devleti, İsveç'in taleplerine haklı gerekçeler ve yüksek bir sesle karşı çıkıyor. Bu ülkenin, PKK terör örgütünün Suriye kolu olan YPG'yi doğrudan desteklemesinin yanında terör örgütü mensuplarına ev sahipliği yapması, terör örgütüne açıktan askeri ekipman ve mali destek sağlaması, Türkiye'nin itirazının temel sebepleridir. Sorunun çözümü için Türkiye, özellikle İsveç'ten kendi güvenliğini tehlikeye attığını düşündüğü davranışlardan ve siyasetten vazgeçmesini, PKK terör örgütüne askeri ve mali desteği kesmesini ve örgüt üyelerine ev sahipliği yapmaya son vermesini istiyor" diye konuştu.

"İsveç'in en büyük bankalarından birinde PKK/YPG terör örgütünün aktif hesabı olduğu ortaya çıktı"

İsveç hükümeti imzalanan mutabakat çerçevesinde terör örgütü PKK'nın finans kaynakları ile mücadele etme ve teröristleri iade etme sözünü verdiğini hatırlatan Eğilmez, "İsveç ikiyüzlü bir politika izleyerek bir taraftan Türkiye'ye terörle mücadele konusunda sözler verirken diğer taraftan terör örgütü PKK'nın eylemlerine müsaade etmeye devam ediyor. O imzadan sonra İsveç'te defalarca PKK eylemi yapıldı ve miting düzenlendi. PKK yandaşları başkent Stockholm'da alçakça bir eyleme imza atarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın maketini astılar. Stockholm'u birçok Avrupa şehrinde olduğu gibi PKK yuvasına çeviren terör yandaşları daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğrultulmuş silah fotoğrafını ve 'Erdoğan'ı öldürün' yazılı pankartı şehrin meydanındaki binaya asmışlardı. Bu rezil eylemlerden sonra İsveç'in en büyük bankalarından birinde PKK/YPG terör örgütünün aktif hesabı olduğu ortaya çıktı. Son olarak İsveç'teki Flamman isimli gazete skandallarını ileriye taşıyarak, alçakça bir faaliyetle Cumhurbaşkanımızı hedef alan bir yarışma başlattı. Para ödüllü karikatür yarışmasının yanı sıra, gazetenin bu haftaki kapağında İsveç bayrağı yerine Türk bayrağı kullanılarak, 'utanç verici bayrak' ve benzeri hakaret ifadeleri yer aldı" ifadelerini kullandı.

"Türk Devleti ve Cumhurbaşkanı, dünya Müslümanlarının temsilcisi olarak görülmektedir"

Eğilmez, "Türkiye güçlendikçe batı dünyasının endişeli ve saldırgan tavırları her geçen gün artıyor. Son günlerde batılı siyasetçi ve medya unsurları açıkça Türklerin geleceğinde söz sahibi olmak adına masum olmayan, sinsi açıklamalar yapıp, yazılar kaleme alıyorlar. Bu faaliyetleriyle akıllarınca Türk milletine rota çizmeye çalışıyorlar. Fakat bilmiyorlar ki yüksek feraset sahibi Türkler, kendileri ve tarihi misyonlarının gereğini mutlaka yapacaktır. Amerika ve Avrupa'daki güç odakları bu yıl Mayıs ayında ülkemizde gerçekleşecek seçimleri, dünyanın en önemli seçimi diye ilan ediyorlar. Türk Milleti de bu gerçekliğin farkındadır ve bu konuda çok dikkatlidir. Çünkü Selçuklu Devleti'nden bugüne Türk Devletleri ve Türk Milleti sadece Türklerin değil, dünyadaki tüm Müslümanların ve mazlumların temsilcisidir ve bugünde Türkler her ferdiyle bu durumun idrakindedirler" dedi.

Karikatür Yarışması

Dernek olarak İsveç hükümetinin ırkçı ve ikiyüzlü politikaları hakkında "İsveç Hükümetinin İkiyüzlü Politikaları" temalı bir karikatür yarışması düzenlediklerini ifade eden Eğilmez, "1.ye 3.000 TL, 2.ye 2.000 TL, 3.ye 1.000 TL ödül vereceğimiz yarışmaya başvurular, 29 Ocak 2023 tarihinde sona erecektir. Yarışmaya katılmak isteyenler çizimlerini, iletişim bilgileriyle (ad-soyad, tlf no) asimedturkiye@outlook.com adresine gönderebilirler. Yarışmaya başvuru yapan tüm karikatürler sergilenecek olup, tüm çizimler İsveç hükümetine ve İsveç medyasına gönderilecektir" şeklinde konuştu. - ERZURUM